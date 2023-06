Speváčka z Repete zomierala utrápená: Zanevrela na okolie... Stavy úzkostí!

Lýdia Volejníčková sa narodila 14. septembra 1952. Ako speváčku ju objavili, keď mala 16 rokov a študovala na ekonomickej strednej škole. Ešte pod dievčenským menom Kormová nahrala svoju prvú pieseň pre Slovenský rozhlas.

Zúčastnila sa niekoľkých regionálnych speváckych súťaží, potom sa objavila v televíznej súťaži Príležitosť pe talenty. Následne v roku 1976 prešla konkurzom do Vojenského umeleckého súboru, kde strávila 16 rokov.

Po odchode zo súboru sa zamestnala v Slovenskom rozhlase v redakcii Rádiožurnálu, kde 2 roky pôsobila ako produkčná spravodajstva. V tom čase sa náhodne stretla s Ivanom Krajíčkom, ktorý pripravoval novú reláciu Repete a vypadla mu jedna z oslovených speváčok.

Ako úplne prvú pieseň si do programu Slovenskej televízie vybrala skladbu Keď si sám a zaznamenala obrovský úspech. V Repete často spievala z repertoáru Evy Kostolányiovej a spievala tiež známe hity s Michalom Dočolomanským.

Po obrovskej vlne popularity prišiel koniec Repete a Volejníčkovej zdravotné problémy. Ubudli jej koncerty a z liekov výrazne pribrala, čo sa negatívne odrazilo aj na jej psychickom stave.

Pridal sa k tomu aj fakt, že v čase, keď riešila svoje zdravie a podrobila sa náročnej operácii, stratila mnohé kontakty. „Na jednotke intenzívnej starostlivosti som mala dosť času prehodnotiť svoj život. Prišla som na to, že človek má veľmi veľa priateľov vtedy, keď je zdravý, úspešný a šťastný. V čase mojej popularity ma chcel každý na svojej akcii, no zrazu, ako všetko pominulo, stratili sa aj priatelia,“ povedala otvorene pre Plus 7 dní.

Keď sa vraj sama pokúšala o kontakt, nikto na ňu nemal čas. „Preto som na okolie zanevrela,” priznala s tým, že von z bytu chodí vlastne len do práce. „Viem, že si ľudia hovoria o mojej depresii, ale sú to len stavy úzkosti a samoty. Neviem tie nálady v sebe ovplyvniť,“ dodala a netajila, že stratila chuť do života.

„Celé deväťdesiate roky Lýdii veľmi priali. Potom začala mať zdravotné problémy a pribrala. Koncertov ubudlo, niekdajší priatelia na ňu zrazu nemali čas a ona bola stratená. Keď sa od nej odsťahovala dcéra Ivanka, ktorú po rozvode vychovávala sama, stratila vôľu žiť. Ľutovala sa a zomierala naozaj utrápená,“ povedal hudobný skladateľ Pavel Šindler.