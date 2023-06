Seriálový zvodca má 50: Žije s mužom a... Pozrite, ako sa na nich podobajú deti!

Neil Patrick Harris sa narodil 16. júna 1973. Jeho rodičia boli právnici a majitelia reštaurácie. Napriek tomu, že oni neboli súčasťou hereckého sveta, Neil s týmto povolaním začal už v detskom veku.

Najprv sa venoval divadlu, potom prišli na rad aj film a televízia. Harris sa objavil vo filmoch ako Hviezdna pechota, Johanka z Arku, Zahulíme, uvidíme, Prci, prci, prcičky: Stretávka, Šmolkovia či Stratené dievča.

Zahral si napríklad v seriáloch Doogie Howser, M. D., Roseanne, Liga spravodlivých, Spiderman, Ako som spoznal vašu matku, American Horror Story, Opustený.

Hoci jeho poznávacou postavou je zvodca žien Barney Stinson, umelec v súkromí žije s mužom. Hereckého kolegu a producenta Davida Burtku si vzal po vyše 10-ročnom vzťahu v čase, keď už spolu vychovávali dve deti. „Myslím, že keď sa naše deti dostali do veku, keď začali viesť zmysluplné rozhovory a začali klásť veľa otázok ‚prečo‘, zdalo sa dôležité mať jasne definované, kto je ich ocko – že je to môj manžel, bolo to jednoduchšie ako partner alebo priateľ,“ uviedol v talkšou The View.

Neil a David majú syna a dcéru. Deti, ktoré budú mať v októbri 13 rokov, im vynosila náhradná matka. Každý z nich je otcom jedného z nich. Burtka kedysi pred kamerami vtipkoval, že podľa vlastností ich detí by jeho mohla byť dcéra a Harrisov zas syn.

Keď sa však pozriete na fotografie, vyzerá to práve opačne. Tiež sa vám zdá, že chlapec sa viac podobá na Davida a dievča na Neila?