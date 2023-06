Najťažšie priznanie českej herečky: Porodila postihnutého syna... Utiekla!

Táňa Fischerová sa narodila 6. júna 1947. Jej otcom bol divadelný režisér Jan Fischer. Ona začala študovať herectvo, no školu nedokončila.

Napriek tomu sa uchytila v divadle. Ako divadelná herečka pôsobila v Činohernom klube Praha, v Divadle Jiřího Wolkera i na voľnej nohe.

Vo filme debutovala v roku 1961 v dráme Kohout plaší smrt. Hrala aj vo filmoch Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roku 1989 sa objavila napr. v seriáli Konec velkých prázdnin (1994).

Fischerová sa okrem herectva roky venovala aj charite a politickej činnosti. Bola členkou správnej rady Nadácie Dagmar a Václava Havlovcov Vize 97 a členkou správnej a dozornej rady spoločnosti Knihovna Václava Havla. V polovici roku 2012 Fischerová oznámila, že sa bude uchádzať v priamej voľbe o post hlavy štátu a v roku 2013 kandidovala v prezidentských voľbách ako nezávislá.

Z divadla odišla herečka po narodení syna Kryštofa. „On sa narodil v termíne, ale mal 1790 gramov, takže bol skutočne maličký, to je vždy problém. Takže pôrod síce prebehol bez komplikácií, ale po pôrode došlo ku krvácaniu do mozgu, takže mi ho vzali a dali ho do inkubátora,” povedala pred kamerami v relácii 13. komnata.

Dokonca tam otvorene priznala, že kvôli synovmu postihnutiu raz od neho utiekla. „Mala som jednu veľkú krízu, a to keď som si prečítala nejakú knihu o autizme. To som vtedy nemohla predýchať, pretože som mala zrazu pocit, že je Kryštof autista, aj keď nebol. A vtedy som utiekla z domu. Mala som pocit, že to dieťa nemôžem prijať, že nemôžem prijať ten osud, že to neznesiem,” prezradila. Nakoniec sa po rozhovore s manželom, skladateľom Petrom Skoumalom vrátila.

Ich vzťah sa však časom rozpadol.

Táňa Fischerová zomrela 25. decembra 2019 po dlhej chorobe.