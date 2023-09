Zomrel prvý ochrankár Václava Havla: Chránil ho vlastným telom s katanou! Kuriózna gratulácia k zvoleniu za prezidenta

František Kollman, bývalý ochrankár exprezidenta Václava Havla (Zdroj: Profimedia.sk)

Českú republiku zasiahla smutná správa. Vo veku 76 rokov zomrel František Kollman, prvý šéf ochranky exprezidenta Václava Havla, maliar a umelec. Kollman bol nositeľom 9. danu v jiu-jitsu a 6. danu v džude. Pracoval ako inštruktor bojových športov v kultúrnom dome Gong v pražských Vysočanoch. Ako šéf ochranky Václava Havla nikdy nenosil strelnú zbraň. V minulosti sa v jednom rozhovore priznal, že pri sebe nosil „nože, vrhačky a špeciálnu medenú trubičku v ktorej boli ihly“.. „to sa zapichne do krku,“ dodal pre časopis Týden v roku 2009 sám Kollman.

Nikto z Havlových prvých ochrancov v tom čase nenosil pri sebe zbraň. O ochrane vysokopostavených a dôležitých ľudí nič nevedeli, no odhodlanie pomáhať a chrániť im nechýbalo. Spoliehali sa na chvaty a hmaty, v ktorých vynikali. Zbraň by dokonca mohla slúžiť ako zámienka k tomu, aby ich komunistická polícia zatkla, uviedli prví ochrancovia pre denník lidovky.cz v rozhovore pri príležitosti piateho výročia smrti exprezidenta Václava Havla.

Kollman mal dokonca to šťastie, že bol prvým človekom, ktorý pogratuloval Havlovi k zvoleniu za hlavu štátu. „Keď súdruhovia odvolili, bol zrovna Václav na záchode. Keď vyšiel, tak som mu povedal, že je prezidentom. Iba sa usmial a vyrazili sme spolu dole do sály.“ Aj keď bol Kollman bodyguardom len niekoľko týždňov, bol pripravený ihneď zakročiť. „Pokojne by som skočil do cesty guľke. Pre Havla by som to urobil. Pre ostatných politikov dnes už nie,“ dodal Kollman v rozhovore v roku 2016. Aj keď prácu po nich prevzali po zvolení Havla už profesionáli, ešte niekoľko rokov učili policajtov nového slobodného Československa sebaobrane. František Kollman zomrel v nemocnici, údajne sa posledného pol roka sťažoval na zhoršené dýchanie.