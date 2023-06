Režisér českých komédií: 3-krát chcel zomrieť... 1. pokus o samovraždu už na gymnáziu!

PRAHA - Keď nakrútil svoj prvý film pod hlavičkou vlastnej produkčnej spoločnosti, bol to prepadák. A Tomáš Vorel st. sa už druhý raz vo svojom živote pripravoval na smrť. Hoci sa naučil viazať oprátku, neobesil sa. No želanie zomrieť prišlo aj do tretice...

Tomáš Vorel st. sa narodil 2. júna 1957. Už v detstve sa stránil ostatných. „Nerád som sa hral s deťmi, vždy som bol nejako mimo schovaný a mal som strach z ľudí,” prezradil v relácii 13. komnata.

Prvá veľká rana prišla počas gymnázia, keď sa zamiloval a myslel si, že dotyčná tiež miluje jeho. Ale zistil, že jeho priateľka zároveň chodí aj s niekým starším, kto už bol vyštudovaný inžinier. „Pripadal som si zbytočný, neschopný, nevhodný pre tento svet, nevhodný pre ženy, pre lásku... A rozhodol som sa, že umriem,” priznal svoje prvé vážne myšlienky na smrť. „Napadol mi proste taký najjednoduchší spôsob, proste prestať jesť. Nejedol som týždeň a ten druhý týždeň som už bol taký slabý, že sa mi zle chodilo, tak som si vzal dedkovu palicu a všetci si mysleli, že si robím srandu. A tretí týždeň som už bol taký slabý, že som zostal doma, už som vôbec nemohol chodiť,” opísal.

Keď si jeho mama všimla, že nie je v poriadku, skončil v nemocnici. Bola mu diagnostikovaná endogénna depresia. Depresiami trpeli viacerí jeho príbuzní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

Tomáš neskôr išiel študovať na stavebnú školu, no tam ho to nebavilo. So spolužiakom začali tvoriť a venovať sa divadlu. Nakoniec išiel na FAMU, čiže Filmovú a divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe.

Debutoval v roku 1988 poviedkovým filmom Pražská 5. Podľa materiálov z karlovarského filmového festivalu je jeho druhá snímka, netradičný dobový muzikál Kouř, považovaná za jeden z najpozoruhodnejších českých filmov posledných dekád.

V roku 1995 si však Vorel založil produkčnú spoločnosť a jeho prvý počin Kamenný most bol podľa jeho vlastných slov prepadák. „A ja som sa prepadol do tých najhlbších depresií. Do toho všetkého som sa ešte rozvádzal s Pavlou. Opustil som Prahu, vôbec som tam nechcel byť. Našiel som si taký azyl a tam rástla taká vŕba a na tej som sa chcel obesiť,” priblížil druhý moment vo svojom živote, keď chcel dobrovoľne opustiť tento svet.

„Týždeň som chodil okolo tej vŕby, mal som už pripravený povraz, vedel som už upliesť tú oprátku, mal som to všetko premyslené, ako to urobím. No ešte predtým, ako som to zrealizoval, tak som napísal takú básničku... Za to, že som sa nakoniec neobesil, môže asi tá básnička, ktorá bola o tebe a tvojej maminke. Ten obraz, že ma tam nájdete a že tu zostanete, ten ma od nejakého toho zabíjania sa úplne obrátil,” povedal so slzami v očiach svojmu synovi, ktorý s ním spomínanú reláciu pre Českú televíziu nakrúcal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

Neskôr si našiel inú partnerku, no tá sa po troch rokoch údajne z jedného dňa na druhý náhle od neho odsťahovala. „Ja som to vôbec nechápal a úplne som sa zrútil. Ležal som na zemi, oheň už zhasol, ja som sa vyzliekol donaha a teraz začali šľahať blesky. A ja som hovoril: Nebaví ma žiť, už tu naozaj nechcem byť, Bože, zabi ma tým bleskom. O tri sekundy tri metre do mňa udrel blesk, všetko sa zatriaslo, začalo to čmudiť, smrdieť, to ma vyliečilo. Že môžeš s tou existenciou komunikovať, že povieš: Zabi ma a on ťa pokojne zabije. Nezabil síce, ale varoval. Tak som si hovoril, že od toho už nepôjdem, do tých smrtí, už to nebudem vyvolávať,” opísal tretiu situáciu, keď pociťoval túžbu zomrieť.

Tomáš Vorel je podpísaný pod snímkami Cesta z města, Cesta do lesa, Skřítek, Instalatér aj úspešnými komédiami Gympl a Vejška.