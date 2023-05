Českých hereckých bratov si všetci plietli: Chyba, na ktorú sa nezabudlo!

Jiří Bruder sa narodil 13. apríla 1928. Jeho otec pôsobil vo Vinohradskom kabarete a hudbe sa venovali aj jeho strýkovia. On sa však vyučil za mechanika písacích strojov.

No umelecké gény sa napokon presadili. Jiří začal pôsobiť v divadle a aj vojenčinu si "odkrútil" v Armádnom umeleckom súbore. Veľký úspech zažil na Svetovej výstave Expo 1967 v Kanade, kde zaujal komickým vystúpením s Lubomírom Lipským. Následne vystupovali niekoľko mesiacov v Brazílii.

Zahral si aj v mnohých filmoch, i keď zvyčajne menšie postavy. Objavil sa napríklad v snímkach Kdyby tisíc klarinetů, Pension pro svobodné pány, Marketa Lazarová, Raport, Ať žijí duchové!, černí baroni, Saturnin. Účinkoval aj vo viacerých seriáloch, medzi inými aj v nezabudnuteľnej Arabele.

Hercom bol aj Jiřího o 5 rokov mladší brat Stanislav, zahrali si spolu v rozprávke O princi, který měl smůlu. Keď však účinkovali osobitne, mnohí si ich plietli. A dokonca si ich zamieňali aj dabingu, ktorému sa obaja venovali. Jiří napríklad nahovoril klauna v Simpsonovcoch a v neskorších sériách ho zas nadaboval Stanislav.

Bratia sa striedali aj pri dabingu seriálu o Willym Fogovi a fanúšikovia dodnes vedú spory o tom, v ktorej časti kto vlastne prepožičal hlas postave Barnabáša. Dokonca došlo k takej chybe, že v dabingových titulkoch ku komédii Smoliar s Louisom de Funèsom bol uvedený Stanislav. Po odvysielaní sa strhla mela, no Jiří, ktorý v skutočnosti prácu odviedol, vraj odkázal: „Nech to tam nechajú, veď je to predsa brat!“

Jiří Bruder zomrel 31. mája 2014 vo veku 86 rokov.