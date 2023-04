Románik českých hercov: Zomreli len 15 dní po sebe... Na rovnakú chorobu!

PRAHA - Kedysi dávno preskočila iskra medzi hercami Vladimírom Dlouhým a Monikou Hálovou. Tá dala nakoniec herectvu aj Česku zbohom a odsťahovala sa do Kanady. Zomrela ako 51-ročná, len 15 dní pred Dlouhým. Obaja prehrali boj s rakovinou pankreasu.

Monika Hálová sa narodila 21. apríla 1959. Už ako dieťa uvádzala televízne programy pre deti a potom sa rozhodla študovať na konzervatóriu.

V 70. a 80. rokoch si zahrala v mnohých filmoch a seriáloch, napríklad Aféry mé ženy, Hop - a je tu lidoop, Čakání na déšť, Kopytem sem, kopytem tam, Žena za pultem, Jahody na stéble trávy, Malý pitaval z velkého města.

V niekoľkých snímkach bol jej hereckým partnerom Vladimír Dlouhým, ktorý bol predtým jej spolužiakom. A vraj medzi nimi preskočila iskra! Len sa to nerozvinulo do ničoho vážnejšieho. „Hovorilo sa, že spolu naozaj chodíme, ale tak vážne to nebolo,” povedal kedysi pre Aha! Dlouhý.

Galéria fotiek (2) Monika Hálová a Vladimír Dlouhý

Zdroj: FS Barrandov

Po roku 1986 Monika ukončila svoju hereckú kariéru. Vydala sa za istého inžiniera a presťahovali sa do Kanady. Jej život však nebol, bohužiaľ, príliš dlhý. 5. júna 2010 zomrela na rakovinu pankreasu.

Jej spolužiak, kolega a letmá láska Vladimír Dlouhý ju prežil len o 15 dní. Zomrel 20. júna 2010. Podľa Blesku tiež prehral boj s rakovinou pankreasu.