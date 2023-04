Blesková svadba českej herečky: O 7 rokov mladší a... Rýchly krach!

PRAHA - Spoznali sa pri spoločnej práci, ale láska na prvý pohľad to nebola. Nakoniec sa dali dokopy a veľmi rýchlo sa vzali... Už krátko po svadbe ale herečka Jaroslava Tvrzníková riešila rozvod so svojím o 7 rokov mladším kolegom Martinom Štěpánkom.

Jaroslava Tvrzníková sa narodila 17. apríla 1940. Už ako tínedžerka sa objavila vo filme Můj přítel Fabián. Pôvodne chcela študovať archeológiu, ale prichádzali ďalšie herecké ponuky.

Zahrala si v snímkach ako Robinsonka, Transport z raja, Spanilá jízda, Neviditelný, Pinocchiova dobrodružství, Dívka s mušlí, Travis. Objavila sa napríklad aj v seriáli Chalupáři.

Jej hereckú kariéru prerušila emigrácia do Rakúska, neskôr žila v Západnom Nemecku, konkrétne v Mníchove. Odtiaľ sa do Prahy už vracať nechcela, jej muž Martin Štěpánek ale áno.

Dvojica sa zoznámila pri spoločnej práci. Martin sa páčil jednej jej kamarátke, no pri dohadzovaní nakoniec spolu začali chodiť. „Toto, o čom hovorím, sa stalo vo februári 1969 a 4. mája sme mali svadbu. To bola strašná rýchlosť a hneď som prišla do iného stavu, takže to bol veľmi turbulentný rok,” opísala Jaroslava v relácii 13. komnata.

Galéria fotiek (3) Martin Štěpánek a Jaroslava Tvrzníková

Zdroj: ČT

Bohužiaľ, veľmi rýchlo im to prestalo klapať. „V podstate hneď, dá sa povedať, po svadbe. Pretože prídu všednejšie dni. Ja som už bola vyrovnaný človek, veď už sa blížila tridsiatka. Zrazu som cítila z Martinovej strany, že mu tá voľnosť chýba. Ešte keď som prišla od iného stavu – to uvedomenie si tej zodpovednosti, že príde dieťa, veď on mal 23 rokov, ešte nič nedokázal, kariéra len pred ním. Takže došlo k tomu, že to viac-menej krachlo,” povedala úprimne o vzťahu s o 7 rokov mladším mužom.

Hoci podstúpila kroky, aby sa mohli rozviesť, nestalo sa tak. „Nerozviedli ma, lebo som bola tehotná,” prezradila. Ale začali žiť oddelene. „Ale ja som ho naozaj milovala. Pre neho to bolo také nadšenie, zamilovanie, ktoré rýchlo opadlo. Potom som sa s tým nejakým spôsobom zmierila, bolo to ťažké,” uviedla.

Napriek tomu sa ale Štěpánek o ňu naďalej zaujímal a ponúkol sa, že ju neskôr odvezie aj do pôrodnice. „Mala som to trošku také komplikované, ten pôrod, takže som tam bola dlhšie a zrazu on za mnou začal chodiť do tej nemocnice, bol tam neustále. Mala som z toho radosť, ale nič som od toho nečakala, bola som pevne rozhodnutá, že požiadam o rozvod,” opisovala situáciu spred vyše 50 rokov. Keď však odchádzala z nemocnice, poprosil ju, aby sa k nemu vrátila. „Samozrejme, veľká radosť, ale na druhej strane strašná nedôvera,” netajila svoje vtedajšie pocity.

Nakoniec ich rozdelila až Štěpánkova samovražda. V roku 2010 sa po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch zastrelil.