Slávna Diridonda má 70 rokov: Druhá svadba v dôchodku a... Žiadne deti!

NOVÉ MEDSTO NAD VÁHOM - Mnohí jej meno nepoznajú, no keď sa povie Diridonda, reagujú aj mladšie ročníky. Helena Vrtichová po ukončení speváckej kariéry pracovala ako poštárka, dnes je druhý raz vydatá a bohužiaľ, nikdy nemala deti.

Helena Vrtichová sa narodila 1. decembra 1952. Chodila na pedagogickú školu a mala byť učiteľkou, no prejavili sa u nej umelecké gény. Okrem spevu sa venovala aj husliam a klavíru.

V roku 1970 vyhrala súťaž Zlatá ruža v Detve, na festivale Mladá pieseň v Jihlave skončila druhá. Vďaka tomu sa dostala až do Prahy, kde naspievala pieseň Pražská holka. Vystriedala niekoľko pražských kapiel a vystupovala aj v zahraničí.

Po návrate na Slovensko sa jej poznávacím znamením stala pieseň Diridonda. Keď ukončila aktívnu spevácku kariéru, stala sa z nej poštová doručovateľka. Neskôr sa pripomenula vďaka verejnoprávnemu Repete a opäť začala vystupovať v rôznych reláciách. Vo všetkých programoch bola vždy predstavovaná ako spievajúca poštárka z Nového Mesta nad Váhom.

Ako 63-ročná sa vydala za svojho dlhoročného partnera Mira. Už predtým bola vydatá, v roku 1979 si zobrala spolužiaka, po 5 rokoch sa ale rozviedli. Deti speváčka nikdy nemala. Viní za to udalosti z mladosti, keď vystupovala v Česku. „Doplatila som na nerozvážnosť. Raz sme spievali s kapelou Plameny na chmeľovej brigáde pri Žatci. Vozili nás na traktore, my s Janou Matysovou sme mali ľahké mušelínové šaty. Prechladla som, dostala som zápal močových ciest, zápal ľadvín a vaječníkov. Pamätám si, že o dva dni sme mali koncert vo Veselí nad Moravou. Tam som dostala vysoké teploty, a tak ma lietadlom poslali do pražskej nemocnice,“ prezradila pred pár rokmi pre Nový čas.