Ťažká závislosť slávneho speváka: 1000 dolárov za drogy denne... Strácal som rozum!

TULLAHOMA - Sex, drogy a rock and roll! Nič z toho nechýbalo v živote priekopníka rock and rollu Little Richarda. Za drogy v istom čase údajne dával až 1000 dolárov denne.

Little Richard sa narodil 5. decembra 1932 v americkom štáte Georgia. Bol jedným z dvanástich detí Charlesa Pennimana, ktorý pôsobil ako kazateľ v štáte Georgia. So spevom začínal v kostole s rodinnou skupinou Penniman Singers.

Mal pätnásť, keď odišiel z domu, predával na trhoviskách, vystupoval s putovnou estrádou. Prvé nahrávky realizoval na začiatku päťdesiatych rokov.

V septembri 1955 mal prvý veľký hit, skladbu Tutti Frutti. Tú potom prevzalo viacero interpretov, medzi nimi Elvis Presley. V apríli 1956 mal hit Long Tall Sally, v marci 1957 ďalší Lucille. V marci 1957 vydal prvú LP platňu Here's Little Richard. Rokenrolly Little Richarda ovplyvnili viacero skupín, medzi nimi aj slávnych Beatles.

Po vzore otca a deda sa aj Little Richard stal kazateľom. V roku 1993 dostal Cenu Grammy za celoživotné dielo. Na svojom konte má viac ako päť desiatok albumov a kompilácií. V rhythm & bluesovej hitparáde mal osemnásť skladieb, deväť z nich sa umiestnilo aj v popovej hitparáde. V roku 1986 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy.

Little Richard celý život bojoval so svojou sexualitou. Bol raz ženatý, no neskôr tvrdil, že bol celý život gay. Inokedy zas hovoril, že chvíľu síce bol gay, ale Boh mu ukázal správnu cestu.

Ďalším jeho zápasom boli závislosti. V 50. rokoch bol ešte abstinent a často kolegom v kapele vyčítal alkohol či drogy. V 60. rokoch však začal piť a užívať marihuanu, neskôr to už boli drogy ako kokaín, heroín či anjelský prach.

„Stratil som rozum,” komentoval neskôr túto éru, kedy míňal na drogy okolo 1000 dolárov denne. Vymaniť sa zo závislosti mu pomohli rôzne tragické udalosti z jeho okolia – jednak videl, ako sa jeho kamarát pre závislosť stal takmer neznámym a hlavne nepredvídateľným človekom, potom sa musel vyrovnávať so smrťou brata a vraždou dvoch blízkych kamarátov. Vtedy sa rozhodol vzdať sa drog a alkoholu a vrátiť sa k duchovnejšiemu spôsobu života.

Little Richard zomrel 9. mája 2020. Príčina jeho smrti vraj súvisela s rakovinou kostí.