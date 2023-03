Speváčka z Repete (†68) podľahla zákernej chorobe: Rozlúčka MESIAC po smrti!

Na začiatku tohto roka, presnejšie 19. januára, opustila tento svet speváčka Terézia Pekaríková. Na televíznych obrazovkách hviezdila v 90. rokoch minulého storočia. Toho času vystupovala v známej šou s názvom Repete. Neskôr sa presťahovala do Holandska, kde našla svoj druhý domov.

O jej odchode známych upovedomila jej dcéra. „Dnes v dopoludňajších hodinách odišla do umeleckého neba slovenská speváčka Terézia Pekaríková. Speváčka bola vo svete známa ako umelecká sklárka Art Glass Designer. Na Slovensku si ju televízni diváci obľúbili vďaka známemu šlágru “Už sme prišli do rečí”, jednej z najkrajších piesní relácie Re-Pe-Te. Dnes v obedňajších hodinách mi to oznámila jej dcérka Nathalie Boszhard,“ napísala v tom čase speváčkina známa na sociálnej sieti Facebook.

Ako informoval cas.sk, známa speváčka podľahla onkologickému ochoreniu. Čo je však nevšedné, posledná rozlúčka so speváčkou sa uskutočnila až mesiac po jej smrti. „Posledná rozlúčka s našou milovanou mamou Teréziou Pekaríkovou pre rodinu, priateľov, známych a všetkých, ktorí ju poznali a mali radi, sa bude konať 28. februára v Slávičom údolí v Bratislave,” uviedli na repeťáčkinom oficiálnom Instagrame jej dcéry. Speváčka by presne v ten deň oslávila svoje 69. narodeniny.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram T.P.

Speváčkina dcéra Nathalie je dobrou priateľkou Patrície Vittekovej, ktorá ju v tomto náročnom období podporuje. Nathalie spevácky talent zdedila po svojej mame a skúšala šťastie aj v známej jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Po maminej smrti našla znovu silu v hudbe a začala tvoriť. Na jej počesť naspievala pesničku s názvom Missing You (Chýbaš mi, pozn.red.). Ako sama Patrícia napísala, posledným želaním Terézie Pekaríkovej bolo to, aby sa jej dcéra opäť postavila za mikrofón.

Na nezabudnuteľné momenty, ktoré relácia Repete priniesla do televízneho priestoru, spomínajú mnohí dodnes. Nižšie si môžete pripomenúť hit Terézie Pekaríkovej Už sme prišli do rečí.