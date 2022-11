Láska v seriáli M*A*S*H aj v skutočnosti: Za tohto muža sa vydala majorka Houlihanová!

NEW JERSEY - Okrem majora Franka Burnsa sa Margaret Houlihanová v seriáli M*A*S*H zapozerala aj do iných mužov. Jedným z nich bol švédsky vojak, ktorého si zahral Dennis Holahan. A práve on sa neskôr oženil s Lorettou Swit.

Loretta Swit sa narodila 4. novembra 1937. Študovala dramatické umenie a tiež spev na konzervatóriu.

Na prelome 60. a 70. rokov účinkovala v menších úlohách v niekoľkých seriáloch. A potom prišiel M*A*S*H. Stvárnila tam majorku Margaret Houlihanovú, ktorá mala v českom dabingu prezývku Šťabajzna. V originálnej verzii jej hovorili Hot Lips, čiže horúce pery, čo má význam, že ide o osobu, pri ktorej si proste nemôžete pomôcť a chcete ju pobozkať.

Galéria fotiek (5) Zdroj: 20th Century Fox

Loretta Swit bola za túto úlohu niekoľkokrát nominovaná na seriálové ocenenie a dvakrát cenu Emmy aj získala. Herečka sa objavila aj v ďalších seriáloch a hrala asi v 30 filmoch, navždy však zostane Šťabajznou Houlihanovou.

Z projektu pritom chcela odísť ešte pred jeho koncom. „Boli časy, keď som chcela odísť z M*A*S*H a robiť iné veci,” priznala už dávno. Nakoniec zostala a spoznala tam svojho manžela. „Keď som stretla Dennisa, povedala som si, že to je dôvod, prečo som stále tu,” prezradila.

Galéria fotiek (5) Loretta Swit a Dennis Holahan

Zdroj: 20th Century Fox

Galéria fotiek (5) Zdroj: 20th Century Fox

Dennis Holahan hral švédskeho vojaka, ktorý prišiel navštíviť poľnú nemocnicu. „Všetko, čo viem, je, že keď som stretla Dennisa, začala som narážať do nábytku. Správala som sa ako dieťa. Po týždni som vedela, že by som s ním vedela žiť po zvyšok svojho života,” vyznala sa Loretta.

Takže nielen jej postava sa správala ako omráčená, keď ho uvidela. „Margaret Houlihanová sa do neho okamžite strašne zamilovala. Dennisovej postave sa Margaret tiež páčila, ale bol zranený, keď jeho džíp narazil na mínu. Mal poškodené nervy, bol impotentný. Margaret to bolo jedno, bola zamilovaná. A zrazu som si uvedomila, že takisto som aj ja,” opísala herečka osudové stretnutie, ktoré vyústilo do svadby hneď v tom istom roku.

Podobne to cítil aj Holahan. „V to prvé ráno sme začali skúšať milostnú scénu. Nikdy mi nič nešlo tak ľahko, bolo to také prirodzené, také magické. Bolo to, akoby sme neboli len postavy, čo sa zamilovali... ale skutoční ľudia,” vyhlásil.

Bohužiaľ, aj tejto rozprávke napokon zazvonil zvonec. Loretta a Dennis boli manželmi len v rokoch 1983 až 1995. Ona sa po tomto rozvode už nikdy nevydala.