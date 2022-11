Smrť slovenského hokejistu (†24): Skolaboval počas zápasu... Jeho šéf potom spáchal samovraždu!

BRATISLAVA - Jedna tragédia za druhou... Mladý slovenský hokejista Boris Sádecký presne pred rokom zomrel. To, že sa po kolapse na ľade už neuzdravil, niesol ťažko aj generálny riaditeľ jeho klubu Dušan Pašek ml. (†36), ktorý o pár dní nato spáchal samovraždu.

Boris Sádecký sa narodil 20. apríla 1997. Hokejovo vyrastal v HK Dukla Trenčín, hral aj za HC Slovan Bratislava v nadnárodnej KHL.

Slovensko reprezentoval v juniorských kategóriách, účinkoval na MS do 18 i 20 rokov a na konto si pripísal aj jeden štart v A-tíme. "Na Nemeckom pohári v Augsburgu odohral 10. novembra 2017 duel proti USA. Pri výhre 2:1 korčuľoval vo štvrtej formácii vedľa Mateja Pauloviča a Michala Krištofa," uvádza web hockeyslovakia.sk.

Sádecký celkovo v slovenskej extralige nastúpil na 239 stretnutí, v ktorých strelil 32 gólov a pridal 60 asistencií. V Kontinentálnej hokejovej lige v 52 dueloch skóroval dvakrát, pridal tri gólové prihrávky. V IHL odohral jedenásť duelov s bilanciou štyri góly a tri asistencie

Hokejista skolaboval koncom októbra 2021 počas zápasu nadnárodnej IHL medzi Dornbirnom a iClinic Bratislava Capitals. Hráča previezli do nemocnice a duel predčasne ukončili. "Jeden z hráčov hostí sa zrútil na ľad. Niekoľko dlhých minút bol v opatere zdravotníkov. Následne ho transportovali do nemocnice," uviedol web laola1.at. Podľa informácií TASR bol 24-ročný útočník po prevoze do nemocnice v stabilizovanom stave.

Bohužiaľ, 3. novembra 2021 mladý športovec zomrel. "S hlbokým zármutkom v srdciach a ľútosťou oznamujeme úmrtie nášho hráča Borisa Sádeckého. Rodine a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Bližšie informácie v tejto chvíli po konzultácii s Borisovou rodinou nebudeme zverejňovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie súkromia rodiny Sádeckých," uviedol riaditeľ klubu Dušan Pašek na facebookovej stránke iClinic Bratislava Capitals.

Práve on si smrť svojho hráča extrémne vyčítal. Krátko nato spáchal samovraždu a zanechal aj list na rozlúčku. „Z obsahu listu vyplýva, že šéf klubu prevzal zodpovednosť za smrť hokejistu. Za vinníka jeho tragédie v mladom veku označil seba," uviedol pre Pravdu policajný zdroj.

Sádecký sa už spočiatku sezóny necítil po zdravotnej stránke dobre, no zároveň nemal podozrenie, že by s jeho srdcom malo byť niečo v neporiadku. O tom, ako ďalej postupovať, sa hokejový útočník radil aj s Pašekom, ktorý mu odporučil, aby hral. Po tomto rozhovore sa Sádecký rozhodol svoj zdravotný stav nepreveriť.

Po zápase s Dornbirnom a následnom úmrtí Sádeckého v nemocnici bol Pašek podľa svedkov nesvoj. „Svedkovia, ktorí s ním boli v kontakte po smrti Sádeckého, zhodne potvrdili, že tragédia ním otriasla. Prejavovalo sa to aj tým, že fajčil jednu cigaretu za druhou," povedal policajný zdroj.