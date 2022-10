Samovražda mesiac po svadbe: Českého herca prenasledovali tragédie!

PRAHA - Akoby bol prekliaty! Český herec Bořivoj Navrátil už ako dieťa prišiel o mamu. Otec sa znovu oženil, no mesiac po svadbe spáchal samovraždu. Strýko, u ktorého potom žil, skončil vo väzení. Pri jednom nakrúcaní zas bojoval o život... A ani jeho smrť nebola úplne pokojná, presne pred 11 rokmi ho zabila rakovina.

Bořivoj Navrátil sa narodil 26. septembra 1933 v Kroměříži. Divadlu sa začal venovať v roku 1951 v tzv. Mládežníckom klube Horáckeho divadla. Už v 17 rokoch začal hosťovať v predstaveniach profesionálneho súboru.

Keď doštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU), získal prvý angažmán v Českom Těšíne, potom hral v Opave a Ostrave. Cestu do Prahy mu otvorila v roku 1961 úloha Rómea - prešiel do Národného divadla.

Diváci si Bořivoja Navrátila pamätajú z filmov Už zase skáču přes kaluže, Ucho, Osada havranů, Lásky mezi kapkami deště, Pozor, vizita!, Anděl s ďáblem v těle, Sestřičky, Knoflíkáři, Co chytneš v žitě, Všichni moji blízcí či Útěk do Budína, alebo z televíznych seriálov Návštěvníci, Draculův švagr, Redakce či Ulice.

Jeho život sprevádzali naozaj smutné udalosti. Už ako malé dieťa prišiel o mamu a vzápätí aj o otca. „Keď som mal tri roky, zomrela mi maminka. Otecko sa síce päť mesiacov po jej smrti znovu oženil, ale mesiac po veselici sa zastrelil. S maminkinou smrťou sa proste nedokázal vyrovnať,” prezradil herec kedysi. Jeho otec proti sebe obrátil zbraň, kým malý syn sa hral vo vedľajšej izbe.

Následne skončil v starostlivosti svojej tety. Jej manžel však o pár rokov neskôr skončil vo väzení.

Koncom 80. rokov Navrátilovi hrozila smrť pri nakrúcaní slovensko-nepálskeho filmu Sagarmatha. Hral horolezca, ktorý sa dostal na vrchol Mount Everestu. „Lenže vo výške 5400 metrov ma postihla výšková choroba, ktorá spočíva v tom, že zhustne krv a nemôže prechádzať svojimi cestami. Dochádza k opuchu a končí to smrťou. Jediná možnosť, ako prežiť, bola dostať sa do tábora nižšie, ale pre zložitý terén to nešlo. Nebyť nášho expedičného lekára, čakala ma istá smrť,” prezradil herec, ktorý skončil s obojstranným zápalom pľúc. Následne sa v Prahe podrobil trom operáciám a pol roka strávil v nemocnici.

Bořivoj Navrátil zomrel 31. októbra 2011. Podľahol rakovine hrubého čreva. „Priebeh choroby je kolísavý. Raz mi je dobre, inokedy by som najradšej skočil z okna,“ vyhlásil krátko pred smrťou.