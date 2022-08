Hana Gregorová má 70: O 32 rokov mladší milenec a... Na párty okukovala ešte mladšieho!

Hana Gregorová sa narodila 20. augusta 1952 v Bratislave. Tam aj vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Po skončení školy hrala jednu sezónu v Divadle pre deti a mládež v Trnave, odvtedy je na voľnej nohe.

"Nikdy som nemala herecké vzory. Mala som rešpekt. Mala som to šťastie, že som mohla byť po boku, napríklad keď som hosťovala v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava, takých hercov, ako boli Ctibor Filčík, Gustáv Valach, Mária Kráľovičová, Zdena Gruberová, Emília Vášáryová, Božidara Turzonovová, Jozef Adamovič, Karol Machata a celá plejáda iných. To je tak úžasná spomienka. Bol to krok do divadelného sveta. S veľkým obdivom a rešpektom som stála a pozerala som sa na ich výkony. Predsa my sme robili len komparz," vyznala sa pre TASR jubilantka. Ako ďalej uviedla, pre ňu bola česť, keď sa cez prestávku spolu bavili v šatni. "Pán Valach mi dával rady alebo aj Majka Kráľovičová. Prosto pre mňa je toto úžasné. Ako vzor nebol ten ktorý herec, ale vzorom bol ich prístup k práci a k životu," zdôraznila.

Tri roky žila v Jordánsku spolu s manželom, jordánskym lekárom Gassanom, s ktorým má dcéru Rolu.

Pri nakrúcaní filmu Noční jazdci sa vo Vysokých Tatrách zoznámila s českým hercom Radoslavom (Radkom) Brzobohatým. Obaja herci boli v tom čase zadaní. Brzobohatý bol ženatý s českou herečkou Jiřinou Bohdalovou a Gregorová vydatá za Gassana. Oba páry sa rozviedli a v roku 1982 zosobášili. Nasledujúci rok - 2. februára 1983 sa im narodil syn Ondřej, ktorý je herec a hudobník.

Hana Gregorová je známa z filmov ako Jedenáste prikázanie (1977), z kultovej ságy murárskeho rodu režiséra Juraja Jakubiska Tisícročná včela (1983), ďalej zo snímok Kára plná bolesti (1985), Južná pošta (1987), Orbis Pictus (1997). Hrala aj vo filmoch Pomocník (1981) a Soľ nad zlato (1982), či v tragikomickom príbehu z obdobia 50-tych rokov Tábor padlých žien (1997), v ktorom si zahrala po boku hereckých legiend Štefana Kvietika a Juraja Kukuru.

Účinkovala aj vo viacerých slovenských a českých seriáloch ako napríklad Panelák (2008), Odsúdené (2009), či Mafstory (2009, 2010). Zahrala si tiež v českom seriáli Přístav (2015, 2016) a v roku 2021 účinkovala v troch epizódach seriálu Lajna. Od tohto roku je jednou z hlavných hviezd seriálu Hranica, v ktorom stvárňuje šéfku pašeráckeho gangu Zorku Stračinovú.

"Nejde o to, s ktorou rolou som sa zžila, je to herectvo. Nemôžete sa vžívať s rolami, tú rolu musíte vidieť, keď pozeráte na javisko. Ale pre mňa najkrajšia a najúžasnejšia rola bola v Nočných jazdcoch. Zoznámila som sa s Radkom, takže to je pre mňa osudová rola a s tou som sa zžila dokonale," povedala pre TASR jubilantka Hana Gregorová.

Hana Gregorová žila viac ako 30 rokov v Českej republike. Od roku 2004 viedla spolu s manželom Divadlo Radka Brzobohatého v Prahe. Po smrti svojho manžela (Radoslav Brzobohatý zomrel 12. septembra 2012, deň pred svojimi osemdesiatimi narodeninami), sa presťahovala z Říčan do Prahy. Aktuálne žije v maďarskom mestečku Rajka.

Po smrti svojej životnej lásky nadviazala herečka vzťah s o 32 rokov mladším Ondřejom Koptíkom. Zažili aj búrlivé chvíle a škandály, dokonca sa načas rozišli. No neskôr sa dali opäť dokopy.

A hoci má Gregorová 70 rokov a doma naozaj mladého muža, na párty televízie Joj obdivovala ešte mladšie ročníky. Istého sympatického mladíka sa pri fotení hneď pýtala na vek. „Keď som sa s ňou fotil, spýtala sa ma, koľko mám rokov, tak som jej povedal vek a ona so smiechom: Úúúú, ty si ešte mladší ako ten môj,” povedal nám istý mladík, ktorý zatiaľ neoslávil ani tridsiatku. Umelkyňa sa evidentne rada obklopuje mladými ľuďmi, od ktorých zrejme čerpá obrovské zásoby svojej životnej energie. Aj v tomto prípade išlo napokon len o priateľský rozhovor vo všetkej počestnosti.

