Kontroverzná herečka v 13-tich na odvykačke: Slzy priamo pred kamerou kvôli minulosti!

Drew Barrymore sa narodila 22. februára 1975 do umeleckej rodiny. Ona sama už ako bábätko účinkovala v reklame a ako 5-ročná už hrala v celovečernom filme.

Slávnou sa stala o dva roky neskôr vďaka filmu E. T. Mimozemšťan. Popularita však so sebou priniesla aj veci neprimerené k jej veku. Ľudia si od nej neustále pýtali autogramy a mnohí sa k nej správali ako k dospelej. Ako neskôr spomínala, vďaka známej tvári ju pustili všade – aj do nočných klubov.

A malé dievčatko sa čoskoro "ako dospelé" aj začalo správať. „Fajčiť som začala v deviatich rokoch. Chcela som byť drsná. A mala som pocit, že keď už fajčím, môžem aj piť,” prezradila o svojom detstve Barrymore. Po alkohole siahla aj po marihuane a kokaíne. Prvý raz sa dostala na liečenie už v 13-tich rokoch a nebol to jediný pobyt v liečebni.

V roku 1990 sa začala pomaly opäť stavať na nohy aj ako herečka. Z detskej hviezdy sa stala sexi mladá žena, ktorá sa objavila vo filmoch Jedovatý brečtan, Vreskot, Batman navždy či Nepobozkaná. Dokonca sa stala aj jedným z Charlieho anjelikov.

Aktuálne si na svoju kontroverznú minulosť zaspomínala aj pri príprave na svoju šou. Herečka absolvovala prepichovanie uší a popritom odpovedala na naozaj osobné otázky. „Dnes ma šokuje, že som bola niekto, kto fotil pre Playboy alebo niekto, kto tancuje na stole Davida Lettermana. Vôbec sa necítim spojená s tou osobou, zdá sa to len ako spomienka. Ale cítim sa vlastne aj vďačná, že som urobila všetky tie veci, lebo cítim, že ma to donútilo zisťovať, ako sa primerane správať a byť v bezpečí. Je to, akoby som žila v spätnom móde, myslím, že krízu stredného veku som mala ako 13-ročná. Ale je zábava vychovávať dievčatá s vedomím, čo som urobila, lebo ma to veľa naučilo,” poznamenala rozvedená mama dvoch dcér.

Vzápätí ale dostala otázku, čo ju ako rodiča najviac prekvapilo a práve pri tejto odpovedi jej začali po líci stekať slzy. „Prekvapilo ma, že sa dá nehanbiť sa za svoju minulosť, že sa to dá prijať a nepredstierať, že ste niekto iný alebo si myslieť, že ste nemali tie veci urobiť. Že môžu byť súčasťou toho, čo utvára váš charakter a vás ako človeka. A že nemusíte ľutovať, alebo sa hanbiť, alebo to popierať, ale si to môžete zobrať ako taký arzenál do prítomnosti a budúcnosti,” uviedla Drew.

Ako priznala, najprv ju prepadla myšlienka, čo sa stane, ak deti objavia veci z jej minulosti. „A potom som si pomyslela, že sa neviem dočkať, kedy sa s nimi o to podelím. Som rada, že majú mňa, kto je tak oddaný tomu, že sú to naozaj deti, majú stabilitu a primeraný život, všetko to, čo vôbec nebol môj prípad. Im sa venujem inak, ako som sa venovala sebe, lebo myslím, že som si urobila hanbu v tom, ako som viedla svoj život – ako som sa mohla nechať tak zdivočieť, spadnúť do drog, prísť o kariéru v 13-tich, byť zavretá v ústave, mať vzťahy príliš mladá...” vymenovala s priznaním, že vie, že nie je dokonalá a je rada, že to nemusí ani predstierať.

