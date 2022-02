Dnes má o 10 rokov mladšiu a kedysi: Belohorcovej zajačik!

BRATISLAVA - Futbalista Filip Šebo je už dva roky šťastný vo vzťahu so speváčkou Emmou Drobnou. V čase, keď ešte chodil s misskou Magdalénou Šebestovou, v pánskom magazíne prezradil, že mal 25 žien. A patrí medzi ne aj o osem rokov staršia Zuzana Belohorcová, ktorá oslavuje narodeniny v tento istý deň.

Filip Šebo sa narodil 24. februára 1984. Kariéru odštartoval v Nemecku, v Kolíne sa však neprebojoval do hlavnej zostavy a hrával len za rezervný tím.

Neskôr pôsobil v bratislavskom Interi a v Artmedii Petržalka. Hrával aj v Rakúsku, Škótsku či Francúzsku. Potom sa vrátil do Bratislavy, najprv bol jeho klubom Slovan, potom FC Petržalka akadémia. V septembri 2012 ukončil svoju futbalovú kariéru. Aktuálne sa venuje triatlonu.

V roku 2007 športovec prezradil, že mal 25 žien. V tom čase sa už šepkalo o jeho vzťahu s misskou Magdou Šebestovou, ktorá je od neho o necelý rok staršia. Strávili spolu približne šesť rokov.

Dnes je Filip šťastný po boku speváčky Emmy Drobnej, ktorá oslavuje narodeniny presne mesiac po ňom, teda 24. marca, no je o 10 rokov mladšia. Podobne symbolické to mal kedysi so Zuzanou Belohorcovou, ktorá dnes tiež oslavuje narodeniny, s Filipom sú teda narodení v presne ten istý deň, ibaže ona o 8 rokov skôr.

