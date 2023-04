Intímne PRIZNANIE slávnej herečky: Tri mesiace sa neholila a... Ukázala sa úplne bez!

LOS ANGELES - Na toto by mnohé ženy nemali odvahu! Slávna herečka Drew Barrymore (48) už neraz dokázala, že sa neberie príliš vážne a že nemá problém ukázať svetu čo-to zo svojho súkromia. Aktuálne prekvapila poriadne intímnym priznaním.

Sympatická herečka totiž pred svojimi followermi, ktorých má viac ako 17 miliónov priznala, že už zhruba tri mesiace si neholila ochlpenie na svojom tele. Drew Barrymore totiž zverejnila vtipné video, ktoré ju zachytáva v kúpeľni. Umelkyňa mala na sebe len osušku a bolo vidno, že sa chystala depilovať si podpazušie. V tom ju ale vyrušil alarm...

Zaujímavé je, že Drew na sebe nemala ani štipku mejkapu. A na to by veru mnohé známe tváre nenabrali odvahu a minimálne by si "pomohli" nejakým skrášľujúcim filtrom. Ako vidno, slávna herečka sa rozhodla starnúť prirodzene. Kým jej kolegyne volia rôzne omladzujúce a skrášľujúce zákroky, ona ich očividne nepreferuje a volí skôr prirodzené starnutie.

Fanúšikovia slávnej herečky na toto video reagovali s nadšením. Nie je to prvýkrát, čo ich takto prekvapila. Len nedávno totiž zverejnila video, ktoré zachytávalo neporiadok, čo doma mala. A veru, bol to poriadny chliev...