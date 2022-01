Najstaršia účastníčka v histórii Let’s Dance: Herečka a mama 5 detí!

Cloris Leachman sa narodila 30. apríla 1926. Jej babička z maminej strany mala české korene. V roku 1946 sa Cloris zúčastnila súťaže Miss America za štát Chicago.

Krátko nato sa začala objavovať pred kamerami. Debutovala v muzikáli Carnegie Hall. Potom sa objavila v snímkach ako Butch Cassidy a Sundance Kid, Crazy Mama, Posledné predstavenie, Mladý Frankenstein, Santa je úchyl, Škola superhrdinov, Trestná lavica, Ženy...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Columbia Pictures

Medzi Leachmanovej pamätné úlohy patrí aj rola Phyllis v televíznom sitkome The Mary Tyler Moore Show. Stvárnila tiež Idu v seriáli Malcolm in the Middle a Timmyho matku v seriáli Lassie. Hrala tiež matku Ellen DeGeneresovej v jej sitkome The Ellen Show.

Herečka bola okrem Oscara i držiteľkou Zlatého glóbusu, ocenenia BAFTA a deviatich cien Emmy. V roku 2008 sa tiež pokúsila stať kráľovnou tanečného parketu v šou Dancing with the stars. Mala vtedy 82 rokov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: ABC

Cloris Leachman, rodáčka z amerického štátu Iowa, zomrela 27. januára 2021. Skonala prirodzenou smrťou vo svojom dome v kalifornskom meste Encinitas s dcérou po boku.

Herečka bola v rokoch 1953 – 1979 vydatá za režiséra Georgea Englunda a zanechala po sebe päť detí. Jej vnučkou je popová speváčka Anabel Englundová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: 20th Century Fox