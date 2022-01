Starší priateľ Moniky z Priateľov: Vedeli ste, že jeho otec bol Slovák?

Tom Selleck sa narodil 29. januára 1945 v Detroite. Od svojich štyroch rokov vyrastal v kalifornskom San Fernando Valley, kde jeho otec pracoval ako investičný poradca. V mladosti hral Tom Selleck aktívne basketbal a pripravoval sa na športovú kariéru.

Počas štúdia si privyrábal drobnými rolami v reklamách. Onedlho sa rozhodol navštevovať herecké kurzy spoločnosti 20th Century Fox. Od 70. rokov 20. storočia sa uviedol malými a epizódnymi postavami v amerických televíznych seriáloch.

Galéria fotiek (5) Zdroj: United Artists



Už počas nakrúcania seriálu Magnum v réžii Glena Larsona získal ďalšie hlavné roly v dvoch filmoch: ako sukničkársky pilot O'Malley v dobrodružnej komédii Briana Huttona - High Road to China (Cesta do Číny, 1983) a džentlmenský zlodej nacistických šperkov v Youngovej dobrodružnej špionážnej snímke Lassiter (Príliš nebezpečné diamanty, 1984).



Medzinárodnú hviezdu z neho urobila rola Petera Mitchella, jedného z troch slobodných mužov, ktorí sa zhodou okolností musia dlhšiu dobu sami starať o malé dievčatko v romantických komédiách Three Men and a Baby (Traja muži a nemluvňa, 1987) v réžii Leonarda Nimoya a 3 Men and a Little Lady (Traja muži a malá dáma, 1990), pod ktorej réžiu sa podpísal Emile Ardolino. (Išlo i americký remake francúzskej komédie Traja muži a nemluvňa z roku 1985).

Galéria fotiek (5) Zdroj: Touchstone Pictures



To, že vie byť aj predstaviteľom výrazných dramatických rolí, potvrdil v snímke An Innocent Man (Nevinný muž, 1989) v réžii Petra Yatesa a to vo filme z väzenského prostredia o človeku, ktorý je nespravodlivo obvinený a odsúdený. Vynikajúco podľa kritiky odohral Selleck aj postavu a generála Dwighta Eisenhowera v dobrodružnom filme Ike: Countdown to D-Day (Generál Eisenhower: Veliteľ invázie, 2004), pod ktorého réžiu sa podpísal Robert Harmon. Sympatie mladých divákov si Selleck získal aj v epizóde amerického seriálu Friends (Priatelia, ktorý sa vysielal v rokoch 1944 – 2004).

Galéria fotiek (5) Zdroj: CBS

Držiteľ ceny Emmy a Zlatého glóbusu Tom Selleck sa na filmové plátno vrátil ako policajný šéf Jesse Stone v ďalšom vzrušujúcom pokračovaní série, natočenej podľa tajomných detektívnych príbehov autora Roberta B. Parkera Jesse Stone: Death in Paradise (Smrť v raji, 2006).



Herec účinkoval aj v poslednom pokračovaní seriálu v réžii Roberta Harmona s názvom Jesse Stone: Lost in Paradise (Jesse Stone: Stratený v raji, 2015). Napínavý príbeh nakrútil rovnaký realizačný tím s rovnakou hereckou zostavou, v ponurých exteriéroch s príjemnou hudbou, zádumčivou atmosférou a s prekvapivým záverom. Kritika označila tento diel za najstrhujúcejší zo všetkých častí.

Aktuálne už niekoľko rokov pôsobí v seriáli Spravodlivosť v krvi.

Galéria fotiek (5) Zdroj: CBS

Charizmatický herec má k Slovensku veľmi blízko. Jeho otec, Robert Sellesk, pochádzal z východného Slovenska. V jeho žilách tak koluje slovenská krv.