Rozchod hereckého páru: Zásnuby a potom... Holé prsia na letisku!

LOS ANGELES - Herec Orlando Bloom začal pred 6 rokmi chodiť so speváčkou Kate Perry. Predtým bol už ženatý s modelkou Mirandou Kerr a v čase, keď jeho popularita vystrelila strmo nahor, chodil s kolegyňou Kate Bosworth. No keď sa z neho stala hviezda, rozišli sa...

Orlando Bloom sa narodil 13. januára 1977. Ako dieťa veril, že jeho otcom je manžel jeho mamy Henry Bloom. Ten zomrel, keď mal Orlando 4 roky. No až ako 13-ročný sa dozvedel, že jeho biologickým otcom je rodinný priateľ Colin Stone.

Jeho matka ho podporovala, aby sa venoval umeniu a divadlu. V Londýne navštevoval dvojročný kurz divadla, fotografie a sochárstva, potom sa pridal k divadelnej spoločnosti. V televízii začínal v seriáloch Casualty a Vraždy v Midsomeri.

Zdroj: ITV

Filmový debut prišiel v roku 1997 v historickej dráme Oscar Wilde. Išlo len o malú rolu, no o dva roky neskôr bol obsadený do úlohy Legolasa vo filme Pán prsteňov. V roku 2001, keď snímka uzrela svetlo sveta, sa zároveň objavil aj vo vojnovom filme Čierny jastrab zostrelený.

V roku 2003 ho zas diváci videli v dvoch masovo navštevovaných projektoch - v 3. časti Pána prsteňov a zároveň v prvom filme zo série Piráti z Karibiku.

Zdroj: Walt Disney Pictures

Nasledovali filmy ako Trója, Kráľovstvo nebeské, Traja mušketieri, ZULU, Hobit, Tour de doping, Základňa... Zahral si aj v seriáli Carnival Row.

V roku 2003 prišiel nielen výrazný zlom v jeho kariére, ale aj vzťah s kolegyňou Kate Bosworth. Nakoniec mu ale práve Orlandova popularita zlomila krk. V roku 2005 všetky magazíny prinášali správy o ich zásnubách, keďže párik bol videný, ako kupuje výnimočný prsteň za mastnú sumičku.

Dvojica sa však nikdy nevzala, v roku 2006 prišiel rozchod. A Kate netají, že problémom bola práve popularita jej vtedajšieho partnera. „Myslím, že keď s niekým prechádzate niečím takýmto, je to naozaj príťaž v mnohých smeroch, je to proste bláznivé,” povedala. „Pristáli sme na letisku a boli tam tie dievčatá, čo si dvíhali tričká hore... Bolo to divoké,” dodala herečka, ktorá to dovtedy vnímala tak, že sú len dvaja obyčajní ľudia, ktorí spolu chodia. Pán Prsteňov a Piráti z Karibiku však všetko zmenili.

Kate Bosworth a Orlando Bloom zostali v kamarátskom vzťahu. Zdroj: Profimedia

Bloom začal začiatkom roka 2007 chodiť s modelkou Mirandou Kerr, ktorú si v lete 2010 vzal za manželku. O pol roka neskôr sa im narodil syn. No na jeseň 2013 oznámili rozchod.

V januári 2016 sa dal herec dokopy so speváčkou Katy Perry, po roku prišiel rozchod, no vo februári 2018 sa z nich opäť stal pár a o rok neskôr sa zasnúbili. V auguste 2020 sa narodila ich dcérka.

Zdroj: Instagram O.B.