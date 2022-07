Čo to je za BEZĎÁKA?! Slávny herec dogabaný ako nikdy: Ani by ste ho NESPOZNALI!

SYDNEY - Kto je ten dogabaný muž?! Toto si zrejme pomysleli ľudia na trhovisku v Sydney, keď zbadali fotografov ako mieria svoje objektívy na zamaskovaného čudáka. Málokto by si však tipol, že ide o slávneho herca Orlanda Blooma (45).

V Hollywoode za fešákov a v súkromí - katastrofa! Toto platí na väčšinu známych tvárí. Akoby dokonalosti, ktorou sa prezentujú na spoločenských podujatiach, mali dosť a v súkromí si užívajú nedbalý výzor. Aktuálne to potvrdil aj jeden z najväčších svetových sexsymbolov, Orlando Bloom.

Aktuálne sa nachádza v Sydney, kde ho austrálski fotografi načapali na miestnom trhovisku. No je doslova šokom, že ho v tom dave ľudí spoznali. Zamaskovaný bol totiž kvalitne. Bol úplne dogabaný, oblečené mal piate cez deviate... No ako medzinárodne slávny herec teda rozhodne nevyzeral.

Vyšúchané rifle ako po staršom bratovi, ktoré si musel dole zahnúť, biele tričko, na tom kvetinová košeľa a cez to károvaná bunda. Pôsobilo to, akoby si na seba obliekol všetko, čo našiel, len aby mu bolo teplo. No... Doslova vyzeral ako bezdomovec.

Tento dojem navyše umocnili ďalší dvaja muži - známy austrálsky herec Damien Walsh-Howling a bývalý futbalista Ljuba Milčevič, ktorí mu robili spoločnosť. Tí totiž neboli oblečení o nič lepšie. Schválne, spoznali by ste medzi nimi Hollywodsku hviezdu?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia