Manžel hereckej hviezdy odhalil NECHUTNOSŤ: Fuj, totálne PONÍŽENIE... Mala by sa ROZVIESŤ!

Kate Bosworth a Justin Long (Zdroj: profimedia.sk)

Kate Bosworth v minulosti zažiarila vo filmoch ako Zaklínač koní či ako Lois Lane vo filme Superman sa vracia. Herečka sa vždy na verejnosti prezentovala ako dáma s noblesou. Jej manžel Justin Long však problém so strápnením samého seba pred verejnosťou problém nemá a po úprimnosť tiež nechodí ďaleko.

No fanúšikovia si tentokrát myslia, že to svojimi slovami poriadne prestrelil. Odhalil totiž poriadne nechutný príbeh z ich spálne. Opísal totiž, ako mu prišlo zle na dovolenke v Mexiku. A nechýbali ani detaily. „V tú noc som sa v jednej chvíli prebudil a - nedá sa to povedať inak, nemôžem okolo toho chodiť ako okolo horúcej kaše - po*ral som postel. Po*ral som postel a ona v tej posteli bola,“ šokoval svojimi slovami herec.

Kate Bosworth a Justin Long (Zdroj: Instagram/ Kate Bosworth)

Pokračoval opisom toho, ako sa jeho polovička pekne zachovala. „Nesúdila ma, nemusel som sa kvôli tomu cítiť zle. A ja som sa cítil tak šťastný. Vy*ral som si mozog z hlavy a ona sa na mňa láskyplno pozerala a ja som si hovoril, aké je to romantické,“ dodal umelec v podcaste PIE Kurta Suttera a Katey Sagal. Príbeh sa však fanúšikom až taký vtipný nezdal a znechutení nad ním krútili hlavami.

Herečke dokonca odporúčajú, aby sa rozviedla. „Keby som bola Kate Bosworth, zamierim k rozvodovému právnikovi. Žiadny muž by nikdy nemal takto ponižovať svoju ženu tým, že bude hovoriť o tak nešťastnej udalosti,“ myslí si jeden z čitateľov Page Six. „Kámo, vieš, že si s touto ženou úplne mimo svoju ligu, že? Takže tento druh vecí, ktoré sakra ponížia svoju nádhernú ženu, sú veci, ktoré by si si možno mal nechať pre seba,“ dodal ďalší.