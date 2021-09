Spomínate si na otca Maroša Kramára? Bohužiaľ, už nie je medzi nami...

BRATISLAVA - Dnes by sa dožil 93 rokov slovenský herec Ján Kramár. Nebol jediným umelcov v rodine a talent po ňom zdedil aj syn Maroš. Bohužiaľ, jeho otec minulý rok zomrel.

Ján Kramár sa narodil 14. septembra 1928 v rodine bohatej na umelcov – strýko Alojz Kramár bol členom Slovenského národného divadla, bratranec Jozef Kramár pôsobil v martinskom divadle.

On sám sa od 15 rokov venoval ochotníckemu divadlu, no vyučil sa za kolára. V roku 1949 začal študovať herectvo v Bratislave a stal sa členom novovzniknutého Dedinského divadla, ktoré malo za úlohu šíriť kultúru po slovenskom vidieku. Čoskoro ho pozvali na Novú scénu, no ponuku prijal až v roku 1954.

Zdroj: RTVS

Vo filmoch a televízii sa najčastejšie uplatnil ako výrazný predstaviteľ ľudových postáv. Objavil sa napríklad v snímkach Pán a hvezdár, Jánošík, Mŕtvi nespievajú, Majster kat, Pacho, hybský zbojník, Červené víno, nevera po slovensky, Soľ nad zlato, Portrét Doriana Graya a v seriáloch ako Vivat Beňovský, Leto s Katkou, Spadla z oblakov, Bakalári, Alžbetin dvor, Susedia.

V dabingu bolo počuť jeho hlas z filmov Bedári, Zelená karta, Šofér slečny Daisy, Šarlátové písmeno, Prvý rytier a iných, pracoval aj na seriáli Doktor z hôr.

Talent po ňom zdedil aj syn Maroš Kramár. Bohužiaľ, minulý rok sa musel so svojím otcom navždy rozlúčiť. Ján Kramár zomrel 28. novembra 2020 vo veku 92 rokov.