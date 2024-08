Znechutený Kramár: Bojím sa žiť v tomto štáte a nemám kam ísť!

Maroš Kramár (Zdroj: Ján Zemiar)

Maroš Kramár patrí k našim najobsadzovanejším hercom a na nedostatok práce si nemôže sťažovať ani v susedných Čechách. Na slávnostnú premiéru filmu Miki však prišiel len ako divák. Ako prezradil, mafiánska tématika vo filmoch je mu blízka, pri filme Miki mal však predsa len výhrady. „Pokiaľ je to ako film, tak áno, ale keď sa to zakladá na skutočnosti, tak to je dosť nepríjemné“, reaguje herec na fakt, že snímka je o jednom z najobávanejších bossov slovenského podsvetia Mikulášovi Černákovi. Do kina však neprišiel sám, ale v spoločnosti najmladšieho syna Marka a herec mal na to jednoznačný dôvod. „Zobral som najmladšieho syna aby videl, čo sa tu robilo v 90-tych rokoch a aby náhodou v tomto veku neprepadol nejakej blbine a nedal sa na zlé chodníčky. A aby videl, ako dopadnú tí, čo sa dostanú na zlé chodníčky.“

Kramárove deti sa však zlým chodníčkom nevybrali. Naopak, na všetky tri, Tamaru, Timura aj Marka môže byť právom hrdý a je si toho dobre vedomý. „Sú zdravé, rozumné a nezbehli. Lebo v dnešnej dobe sa dostať na zlú cestu je dosť jednoduché, takže zatiaľ musím zaklopať.“

Obe staršie deti sa rozhodli pre štúdium v zahraničí a ako sme sa dozvedeli, v šľapajách súrodencov pôjde napokon aj najmladší Marko. „Odchádza na rok do Dánska študovať. Chce trošku skúsiť zahraničie - a veď nech vidí ako sa žije inde, lebo to čo vidí tu, tak to je zúfalstvo,“ neskrýva rozhorčenie úspešný herec, ktorý vo svojej otvorenosti pokračuje aj ďalej. „Neviem, ako tu vychovávať deti, fakt neviem. Lebo keď si pustíš správy a prečítaš noviny a vidíš, čo sa tu deje. Obvinení obviňujú a dostali sa do vlády a zatvárajú tých, ktorí obviňovali. Nemáš čomu veriť...", pokračoval Kramár ostrými slovami, ktoré ukončil čokujúcim vyjarením: „Už aj toto, čo hovorím, hovorím so strachom. Bojím sa v tomto štáte žiť!“ Naskytá sa teda otázka, či s najmladšou dcérkou neplánuje ujsť do zahraničia! A zdá sa, že aj v tomto má umelec jasno!

Znechutený Kramár: Bojím sa žiť v tomto štáte a nemám kam ísť! (Zdroj: NL/TH)