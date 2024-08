Maroš Kramár s priateľkou a dcérou Rijou na Festivale zábavy v Piešťanoch (Zdroj: Ján Zemiar)

Maroš Kramár si po dlhých rokoch znovu opakuje rolu novopečeného otecka. K jeho trom deťom -Tamare, Timurovi a Markovi - pribudla len prednedávnom sestrička Rija. „Robí obrovskú radosť, lebo ešte nechodí ani po štyroch, takže kam ju položíš, tam je. Keď ju bude treba strážiť, tak to budem mať dosť problém pri tej vode, aby mi neskočila do jazera,“ smeje sa herec a pokračuje. „Mne ju donesie mama ráno do postele, čo je veľká radosť, lebo ona je veľká chichota a tešíme sa spolu jeden z druhého,“ neskrýva radosť z malej princeznej herec.

Partnerka Ina, s ktorou dcérku vychováva, toho má aktuálne na pleciach viac než dosť, ani tu však herca humor neopúšťa. „Má, lebo má aj mňa na starosti, musí sa starať o dvoch. Ale vedela do čoho ide, ja som jej to hovoril. Zatiaľ si nesťažuje, zatiaľ sa prebaľuje len malá,“ nasadil celej debate korunu Maroš, ktorý je známy svojim večným optimizmom. Na tom mu zaručene pridáva aj jeho bývanie pri vode, na ktoré nedá dopustiť. „Ja to beriem ako dovolenku, tam je teraz tak úžasne, že som na dovolenke vlastne. Upokojuje ma ten pocit, sedíš na brehu, ráno sa zobudím, pozriem z okna a vidím vodu. Je to neskutočný pocit, je to veľmi dobré a veľmi upokojujúce. A keď nepustíš rádio a nezapneš telefón, správy a to, čo sa tu deje okolo nás... už nemám na to ani slov a chcem byť furt mierumilovný a chcem sa tešiť a stále hovorím, že my ich optimizmom pobijeme!“ nechá sa počuť herec a vo svojich slovách pokračuje. Čo všetko ešte umelec v rozhovore prezradil, si vypočujte vo videu.

Maroš Kramár malú dcérku rozmaznáva: Rozkošný ranný rituál! (Zdroj: NL/TH)