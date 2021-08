Zovšadiaľ ho vyhodili, chľastal prvú ligu a potom: Herecká hviezda!

Plným menom Charles Robert Redford Jr. sa narodil 18. augusta 1936 v meste Santa Monica v americkej Kalifornii. Bol šikovný na rôzne športy. Ako neskôr poznamenal, vo všetkom ostatnom zlyhával. „Zlyhal som vo všetkom, čo som skúsil. Pracoval som v supermarkete a vyhodili ma. Potom mi otec zohnal prácu v Standard Oil - vyhodili ma,” povedal pre magazín Success.

Redford získal baseballové štipendium, ale v tom čase mu zomrela mama, a tak na škole svojimi atletickými výkonmi nepresvedčil. „Stal som sa miestnym ožranom a vybuchol som skôr, ako som vôbec mohol začať,” priznal. Po dvoch rokoch univerzitu opustil.

Potom cestoval po Európe so študijnými prestávkami v Paríži (Francúzsko) a vo Florencii (Taliansko), kde sa venoval umeniu. Po návrate do USA sa zapísal na Watt Institute v Brooklyne a navštevoval American Academy of Dramatic Arts, kde študoval herectvo.

Zdroj: Paramount Pictures Ako herec začínal malou úlohou na slávnom Broadwayi. Nasledovalo niekoľko televíznych úloh a nakoniec filmový debut War Hunt z roku 1962. Na Broadwayi sa v tom roku objavil vo väčších postavách v inscenáciách Sunday in New York (Nedeľa v New Yorku), Little Moon of Alban (Malý mesiac Albana) a hlavne v Barefoot in the Park (Bosé nohy v parku). Hlavnú úlohu stvárnil i vo filmovom spracovaní tejto hry pod rovnakým názvom Bosé nohy v parku (1967), kde si po jeho boku zahrala Jane Fondová.



Vďaka kreáciám vo filmoch ako Butch Cassidy and the Sundance Kid (Butch Cassidy a Sundance Kid, 1969), The Way We Were (Takí sme boli, 1973), The Sting (Podraz, 1973), The Great Gatsby (Veľký Gatsby, 1974), All the President's Men (Všetci prezidentovi muži, 1976), Brubaker (Brubaker, 1980), Spomienky na Afriku (Out of Africa, 1985) a ďalších sa z Roberta Redforda stala herecká stálica na filmovom nebi.

Zdroj: 20th Century Fox Prvým filmom, ktorý umelec režíroval a zároveň v ňom stvárnil hlavnú úlohu, bol The Horse Whisperer (Zaklínač koní, 1998). Za film Ordinary People (Obyčajní ľudia, 1980), svoj celovečerný režijný debut, získal najvyššie filmové ocenenie - Oscara za réžiu. Za ďalší zo svojich filmov Quiz Show (Otázky a odpovede, 1994), ho na zlatú sošku v rovnakej kategórii nominovali. Ako herec získal oscarovú nomináciu za výkon vo filme Podraz.

V roku 2018 oznámil, že po 60 rokoch aktívnej kariéry vo filmovom priemysle odchádza do hereckého dôchodku.



Redford je známy svojím záujmom o nezávislú filmovú produkciu a v roku 1980 založil Sundance Institute, ktorý každú zimu v Park City v štáte Utah, jeho obľúbenom teritóriu, usporadúva Sundance Film Festival. Ten sa stal najdôležitejšou udalosťou na poli nezávislého filmu v Spojených štátoch amerických.

Zdroj: Walt Disney Studios Motion Pictures V roku 2002 udelili Redfordovi, známemu aj aktivitami v oblasti ochrany životného prostredia, Oscara za celoživotné dielo. Rad rytiera Čestnej légie si Robert Redford prevzal od francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v októbri 2010.



Časopis Empire v roku 1997 zaradil Roberta Redforda na 29. miesto v zozname 100 najväčších filmových hviezd všetkých čias.



Bol ženatý s Lolou Van Wagenenovou, s ktorou má tri deti. S dlhoročnou priateľkou Sibylle Szaggarsovou sa oženil v júli 2009.

Zdroj: Fox Searchlight Pictures