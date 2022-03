Havlová v tieni staršej sestry: Najprv hlboký obdiv a potom... Takmer sa NEROZPRÁVAJÚ!

Dagmar Veškrnová sa narodila 22. marca 1953 v Brne v bývalom Československu. V roku 1971 absolvovala dramatický odbor brnianskeho Štátneho konzervatória. Tam sa prihlásila z obdivu k svojej sestre Eve. „Podľa jej vzoru som sa prihlásila na konzervatórium, chcela som byť ako ona,” uviedla kedysi.

V období 1971 – 1975 študovala Dagmar na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne. Už počas štúdií sa stala členkou Divadla na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku) a po príchode do českej metropoly Prahy členkou Divadla Jiřího Wolkera. Vystupovala tiež v pražskom divadle Semafor a od roku 1979 bola členkou Divadla na Vinohradech. Počas svojej divadelnej kariéry stvárnila hlavné úlohy v hrách ako Skrotenie zlej ženy, Poplach na lagúne, Mistr a Markétka, Jedna jar v Paríži, Dalskabáty, Jedenáste prikázanie, Svadba Krečinského či Krysař.

Svoj herecký talent preukázala v mnohých filmových a televíznych úlohách s prihliadnutím na skvelé výkony v snímkach režiséra Juraja Herza Holky z porcelánu (1974), jej filmovom debute. Väčšinou vystupovala v komediálne ladených rolách, ktoré stvárnila vo filmoch Holka na zabití (1975), Zítra to roztočíme, drahoušku...! (1976), Jak se točí Rozmarýny (1977), Blázni, vodníci a podvodníci (1980), Co je doma, to se počítá, pánové... (1980), Upír z Feratu (1981), Anděl svádí ďábla (1988), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a vo filme Juraja Jakubiska Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992).

Film Dedičství aneb Kurvaseneříka (2014) nakrútil režisér Robert Sedláček. Je pokračovaním českej komédie a začína sa pohrebom Vlastičky, ktorú si opäť zahrala Dagmar Havlová-Veškrnová. Asi jedinú dramatickú úlohu stvárnila Dagmar Havlová-Veškrnová v historickom filme Komediant (1984), v ktorom stelesnila postavu mladej herečky kočujúcej s hereckou spoločnosťou v období tridsaťročnej vojny.

V roku 1975 sa herečka Dagmar Veškrnová vydala za Radvíta Nováka a nasledujúci rok sa jej narodila dcéra Nina. S manželom sa rozviedla po vzájomnej dohode v roku 1980. Dňa 4. januára 1997 sa Dagmar Veškrnová vydala za českého prezidenta Václava Havla, ktorý sa s ňou oženil desať dní po prepustení z nemocnice, kde mu začiatkom decembra 1996 odstránili zhubný nádor na pľúcach. Počas hospitalizácie česká prezidentská kancelária prvý raz oficiálne pripustila blízky vzťah medzi nimi, už dlhší čas patrila medzi blízkych priateľov českého prezidenta. Posledný československý a prvý český prezident Václav Havel zomrel 18. decembra 2011.

Do angažmánu vo svojom domovskom divadle, ktoré opustila po sobáši s českou hlavou štátu, sa herečka vrátila na jeseň 2009. Prvýkrát od jeho úmrtia sa Havlová objavila 13. decembra 2012 na verejnosti opäť v úlohe herečky. V muzikálovej úprave Cyrana z Bergeracu v Divadle Na Vinohradech stvárnila Roxanu, Cyrana si zahral Martin Stropnický. Diváci ocenili výkony protagonistov dlhotrvajúcim potleskom. Medzi množstvom kvetov, ktoré dostala Dagmar Havlová, bola aj kytica žltých ruží od riaditeľa divadla Jindřicha Gregoriniho. Podobnú jej zvykol posielať Václav Havel.

Ako prvá dáma Českej republiky (ČR) bola členkou mnohých nadácií a organizácií. Založila botanickú záhradu na zámku v Lánech. Vzácne dreviny venovali do arboréta významné osobnosti z ČR aj zo zahraničia. Okrem iného sa v úlohe prvej dámy venovala charite, podporuje boj proti rakovine. Je držiteľkou viacerých cien. Jednou z nich je aj cena Hercova misia, ktorú si prevzala na 13. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach 18. júna 2005. Na tamojšom Moste slávy zároveň osobne pripevnila mosadznú tabuľku so svojím menom Dagmar Havlová-Veškrnová. Je tiež laureátkou Ceny TýTý ako herečka roku 2014.

Zdá sa však, že rokmi vzťahy so sestrou Evou, ktorá jej bola kedysi vzorom, ochladli. Dagmar ju spomína veľmi zriedka. „Komunikujeme spolu, ale len o dôležitých veciach, ktoré môžeme ovplyvniť,” povedala Eva pre denník Aha, z čoho je jasné, že kamarátske rozhovory na dennej báze sestry nevedú.

Eva si prešla mnohými zdravotnými problémami – mala zápal srdcového svalu, neskôr problémy s obličkou a lekári jej omylom vyoperovali tú nesprávnu, viackrát vraj prežila aj klinickú smrť. Slávnou sa nestala aj preto, že odmietla odísť z Brna. „Oslovilo ma viedenské Theater an der Wien, jedna ponuka ma dokonca pozývala za oceán. Lenže ja som nikdy nemala ctižiadosť dobývať Európu. Ponuky z Prahy som odmietla celkovo sedemkrát. Som totiž lokálny patriot, k Brnu mám fantastický vzťah,” uviedla pre denik.cz.