Pikantné PRIZNANIE Arnošta z Dědictví: Prvý SEX s prostitútkou za 70 korún!

Vyzerá to tak, že herec, dramatik a spisovateľ Arnošt Goldflam má na svojho otca ozaj nezvyčajné spomienky. Bol to totiž práve on, kto sa pričinil o to, aby ako 20-ročný prišiel o poctivosť. Arnoštovi sa u žien akosi nedarilo, a tak vzal celú záležitosť do rúk práve jeho otec. „Kedysi to bolo tak, že otcovia brali synov do bordelov. Ale v roku 1966 žiadne bordely neboli. Ale on povedal, že jednu takú osobu pozná a dal ma s ňou dohromady,” prezradil v relácii 7 pádů Honzy Dědka umelec.

K jeho prvej sexuálnej skúsenosti prišlo v byte istej dámy ľahkých mravov, ktorá si za toto "školenie" účtovala 70 korún českých. „Prišiel som k nej a ona hovorí - Môžete sa umyť. Mala tam lavór s vodou, tak som k tomu prišiel a ako neskúsený človek som nabral vodu a ošpliechal som si tvár. Potom to prebehlo a nebola to žiadna sláva,” opísal Arnošt svoju skúsenosť s pobavením v hlase.

„Potom zase povedala, že sa môžem umyť. Ja som to zase nepochopil, opäť som išiel k tomu lavóru a ošpliechal sa vodou. Potom som odišiel a už som viac nebol panic,” uzavrel túto tému herec, ktorý má z prvého manželstva dospelú dcéru. Jeho druhá manželka, výtvarníčka a scénografka Petra Goldflam-Štětinová, mu porodila syna a dcéru.