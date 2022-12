Havlová počas natáčania filmu TRPELA: Prežívala najťažšie obdobie, ale... Musela rozdávať šťastie!

PRAHA – Dagmar Havlová (69) priznala, že počas natáčaniu istej rozprávky trpela. S pravdou vyšla von až po neuveriteľných 11 rokoch. Prežívala to najťažšie obdobie vo svojom živote. Aj keď si sama prechádzala bolestivými momentmi, navôkol musela rozdávať šťastie, len sebe nemohla...

Dagmar Havlová je úspešná česká herečka, ale aj bývalá prvá dáma Českej republiky. Svoj herecký talent ukázala hneď v niekoľkých českých počinoch. Naposledy ste ju mohli vidieť v komédii Šťastný nový rok 2, ktorá bola len prednedávnom odpremiérovaná na slovenských obrazovkách.

Vo svojej hereckej kariére jej neučarovali len filmy, ale aj rozprávky. Najnovšie si zaspomínala na jednu z nich. Šťastný smolař nepatrí k jej najpríjemnejším spomienkam. S pravdou vyšla von po neuveriteľných 11 rokoch.

V roku 2011, kedy filmovanie prebiehalo, jej zo života odchádzala najmilovanejšia osoba – jej manžel, bývalý prezident Česka Václav Havel, ktorý sa premiéry nakoniec nedožil. „Rozprávka Šťastný smolař. Mám s ňou spojené zlé obdobie manželovho odchádzania. Musela som točiť, zmluva je zmluva. Nevedela som, či som, kto som a aký text mám rozprávať. Láskavý režisér Jiří Strach mi bol veľkou oporou,“ priznala.

Aj keď počas natáčania rozprávkového filmu pomýšľala nad tým, že to vzdá, zmluva jej to neumožňovala. Vo filme stvárňovala napriek okolnostiam, ktoré v domácnosti prežívala, úlohu Šťasteny. Tá rozdávala všetkým navôkol šťastie. „Bolo to veľmi ťažké byť Šťastenou, čo prináša všetkým šťastie, len sebe nemôže,“ dodala na záver.

Síce prežívala najbolestivejšie momenty svojho života, ale jej herecký výkon to neovplyvnilo. Svedčia o tom komentáre od jej fanúšikov pod videom, ktoré pridala na sociálnu sieť Instagram. „Vážená pani Havlová, v rozprávke ste boli úžasná, milá a láskavá. Aj keď to bolo neľahké obdobie, vyžaroval z vás pokoj. Ďakujem za to,“ znel jeden z nich.