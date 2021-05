Slávna speváčka schudla 50 kíl a... Zbalila tohto fešáka?!

Adele sa narodila 5. mája 1988 ako Adele Laurie Blue Adkins. Spievať začala ako 4-ročná a ako tvrdí, stala sa posadnutou hlasmi. Neskôr v londýnskom parku hrala na gitare a spievala pre svojich priateľov.

Prvé piesne nahrala hneď po skončení školy v roku 2006. Už v nasledujúci rok dostala cenu Brit Awards. V roku 2008 potom vydala debutový album.

Odvtedy zbiera jednu cenu za druhou. Dokonca sa dostala do Guinessovej knihy rekordov. S druhým albumom, ktorý nazvala 21, sa stala prvou ženou v histórii rebríčka Billboardu Hot 100, ktorá mala súčasne tri piesne v prvej desiatke.

Jej najznámejšími piesňami sú Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain, Chasing Pavements, Skyfall, Hello, One and Only.

Zdroj: nbc

Adele si vybudovala kariéru ako žena, ktorá nemá dokonalú postavu. Nakoniec sa však rozhodla rozlúčiť s kilami navyše a hovorí sa, že zhodila okolo 50 kilogramov. Výrazne ju to zmenilo a na svoje staré ja sa už príliš nepodobá, akoby to bola úplne iná žena.

Zdroj: nbc

Speváčka je rozvedená a aktuálne sa vynorili správy, že randí s jedným z najväčších filmových fešákov. Podľa medializovaných informácií Adele chodí s hercom Bradleym Cooperom. Ten od rozchodu s modelkou Irinou Shayk nepredstavil svetu žiadnu oficiálnu partnerku.

Počas nakrúcania filmu Zrodila sa hviezda sa špekulovalo, že s Lady Gaga prežili románik aj mimo kamier. Oni to však nikdy nepotvrdili. Nechajme sa prekvapiť, či sa vzťah s Adele napokon ukáže ako reálny.