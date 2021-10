Z tučibomby SEXICA na titulke: Speváčka Adele vytasila BOMBY!

Zo speváčky Adele je dnes iný človek. Talentovaná umelkyňa schudla zhruba 45 kg, rozviedla sa s otcom svoja syna Simonom Koneckim a je opäť šťastne zamilovaná.

Všetky tieto témy otvorene komentovala v najnovšom vydaní magazínu Vogue. Jeho súčasťou sú aj zábery, na ktorých plavovláska predvádza svoj šarm a sexepíl z nej priam srší na všetky strany. Azda najviac nadšených reakcií vyvoláva záber, na ktorom pózuje v žltých šatách z dielne Vivienne Westwood.

Speváčka Adele o chudnutí:

„Pociťovala som stavy úzkosti. Vďaka cvičeniu som sa cítila lepšie. Nešlo o to, aby som schudla, bolo to vždy o tom, aby som sa stala silnejšou a venovala som si každý deň dostatok času bez telefónu. Bola som na ňom dosť závislá. Cvičím dvakrát alebo trikrát do dňa. ”

Speváčka Adele o rozvode:

„Nebola som šťastná. Ani jeden z nás neurobil nič zlé, ani jeden z nás tomu druhému neublížil ani nič podobné. Bolo to len - Chcem, aby môj syn videl ozajstnú lásku a bol milovaný. Je to pre mňa neskutočne dôležité. Odvtedy som na svojej ceste hľadania skutočného šťastia.”

Speváčka Adele o synovi Angelovi:

„Bolo pár starších dievčat, ktoré ho prenasledovali a pýtali sa, či som jeho mama. Povedal im - áno, myslím, že sa volá Adele. Moja mama. Nie som pre neho Adele. Mal pocit, že je kvôli tomu šikovaný a otravuje ho to. Povedala som mu, že to nie je šikana. A že nech im len hovorí – Áno je to moja mama, ktorá mi utierala zadok.”

Speváčka Adele o svojej novej láske – športovom agentovi Richovi Paulovi:

„Prišlo to tak neuveriteľné. Necítim sa nervózne ani zmätene. Je to práveže úplne naopak. Je to divoké. Randila som s mužmi aj pred ním, ale nezvládali to. Nepáčilo sa im byť kvôli mne stredobodom pozornosti. Jemu to nevadí. Je skvelý, vtipný a múdry.”

Speváčka Adele potvrdila, že ona a Rich Paul tvoria pár. Zdroj: profimedia.sk

