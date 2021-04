Chudíkova gazdiná z nemocnice: Depresie zo vzhľadu... Zničil ju alkohol!

Marie Motlová sa narodila 1. mája 1918. Rodičia ju videli ako zdravotnú sestru, a tak študovala toto povolanie a zamestnala sa v nemocnici. Lenže ťahalo ju to k divadlu.

Prihlásila sa na konzervatórium a neskôr začala pôsobiť v divadle. Veľmi rýchlo sa dostala dokonca do pražského Národného divadla, no nepôsobila tam dlho. Už vtedy totiž mala problém s alkoholom. „Raz prišla opitá na predstavenie do Národného divadla, a preto ju vyhodili. Z vidieka sa vďaka talentu dostala do národného a keď o miesto prišla, skončila zase vo vidieckych divadlách,” prezradila kedysi Motlovej kamarátka Antonie Hegerlikova.

Zdroj: Miloš Schmiedberger

Dôvodom boli vraj depresie herečky zo vzhľadu. A tiež nemohla mať deti, ako si jej rodičia priali a pokladali to za poslanie každej ženy. „Bohužiaľ pila, pretože bola vnútri nešťastná zo svojho vzhľadu. Zničilo jej to život,” tvrdila Hegerliková.

Motlová si pritom dokázala získať obrovskú popularitu. Pred kamerami síce dostala šancu až po päťdesiatke, ale snímka Ecce Homo Homolka a jej pokračovania boli také úspešné, že následne musela niektoré ponuky aj odmietať.

Známa je napríklad aj ako Gazdiná primára Sovu z Nemocnice na kraji města.

Zdroj: ČT

Okrem toho sa objavila v snímkach ako Marečku, podejte mi pero!, Zítra to roztočíme, drahoušku...!, Ružové sny, Ja milujem ty miluješ a mnohých ďalších. Účinkovala aj v seriáloch Bakaláři, Žena za pultem, Bylo nás šest a iných.

Herečka bola dvakrát vydatá a práve svojmu vzhľadu dávala za vinu neúspech svojho prvého manželstva.

Ku koncu života ju trápili rôzne zdravotné problémy, kvôli ktorým nemohla chodiť. Zomrela 26. augusta 1985, rok po uvedení svojho posledného filmu Všichni musí být v pyžamu.