Slovenský herec sa obesil v kúpeľni: Manželka skočila pod vlak aj s dcérou, dievčatko neprežilo...

Arnošt Garlatty sa narodil 11. januára 1917. Po škole nastúpil do práce ako baník, zároveň ale pôsobil v ochotníckom divadle. Profesionálne sa začal herectvu venovať v roku 1946 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Zdroj: SFÚ

Vynikal komediálnym talentom, ktorý uplatnil aj pred kamerami. Hral menšie úlohy vo filmoch ako Drevená dedina, Posledná bosorka, Zemianska česť, Statočný zlodej, Dáždnik svätého Petra, Šťastie príde v nedeľu. Jednu z hlavných postáv stvárnil v obľúbenej komédii Skalní v ofsajde po boku Františka Dibarboru a Antona Mrvečku.

Zdroj: Štúdio hraných filmov Bratislava

Jeho osobný život bol ale skôr tragédia. Herec mal problém s alkoholom. ,,Arnošt chcel byť veľkým hercom! A vnútri ho klala zúfalosť, keď zistil, že kočovné herectvo, jeho vnútorné danosti, aj jeho opíjanie mu nedovoľujú ísť po tejto ceste k vyšším métam,” uviedol v knihe Kruté osudy spisovateľ a bývalý novinár Ján Čomaj.

Garlattyho manželka sa s hrôzou prizerala, ako sa jej muž rúti do záhuby a nakoniec sa začala meniť aj ona. „Pomiatla sa na rozume a Arnošt si to nevládal, nemohol alebo nechcel priznať.” Raz obliekla obe dcéry a držiac ich za ruky skočila pod vlak. Staršia sa jej vytrhla, žene vlak odrezal nohy a mladšie dievčatko zomrelo.

„Odvtedy Arnošt pil do nemoty. Reval, dostával záchvaty nepríčetnosti, mlátil si hlavu po krčmách, kým nepadol otrávený alkoholom. Mesiac sa takto túlal. Do divadla chodil, skúšal, hral, len domov nedokázal ísť triezvy. O štyri mesiace sa však vrátil z protialkoholického liečenia z Prednej Hory ako vymenený. Vážny, akoby to ani nebol on. Prisahal, že sa viac nedotkne alkoholu,” napísal do svojej knihy Čomaj.

Manželku mal Garlatty v nemocnici, najprv na ortopédii, potom na psychiatrii. On u seba doma prichýlil mladšieho kolegu z divadla s manželkou. A práve kolega ho raz ráno našiel v kúpeľni obeseného na šnúre na bielizeň. Zomrel 21. februára 1962 vo veku 45 rokov.