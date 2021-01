Od fyziky a ekonómie k politike: Konflikt s Radičovou a teraz... prestrelky s Matovičom!

BRATISLAVA - Richard Sulík študoval fyziku a ekonómiu a práve v druhej oblasti sa stal známym odborníkom. Neskôr sa rozhodol pre vstup do politiky a mnohí ho vinia za pád vlády Ivety Radičovej. Aktuálne je v koalícii s Igorom Matovičom a ich vzťahy sú riadne vyhrotené...

Richard Sulík sa narodil 12. januára 1968 v Bratislave. Po emigrácii rodiny do západného Nemecka (Spolková republika Nemecko - SRN) študoval všeobecnú fyziku na Technickej univerzite v Mníchove (1987 – 1989) a ekonómiu so zameraním na podnikové hospodárstvo na mníchovskej Ludwig-Maximilian-Universität (1989 – 1992). V rokoch 1998 – 2003 bol študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so špecializáciou na dane a daňové poradenstvo.

Zdroj: Topky/Peter Korček



Založil a viedol akciovú spoločnosť Fax and Copy s neskorším názvom FaxCopy (1991 – 2001). V rokoch 2002 – 2003 bol na Ministerstve financií SR poradcom pre daňovú reformu ministra financií a do roku 2006 potom členom kolégia ministra financií SR. V rokoch 2004 – 2006 zastával funkciu riaditeľa zodpovedného za reštrukturalizáciu spoločnosti OLO, a. s., mestskej organizácie pre odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave. Roky 2005 – 2006 strávil na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poradca ministerky a potom bol opäť poradcom ministra financií (2006 – 2007).



Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR ako nový politický subjekt 27. februára 2009, jej ustanovujúci kongres sa uskutočnil v Bratislave 28. marca 2009. Svoj zámer založiť nový politický subjekt na Slovensku avizoval ekonóm Richard Sulík ešte v novembri 2008. Dodnes je predsedom SaS.

V parlamentných voľbách 12. júna 2010 získala strana 22 poslaneckých mandátov. Poslanci na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR zvolili 8. júla 2010 Richarda Sulíka, nominanta SaS, za predsedu NR SR na nasledujúce volebné obdobie.

Zdroj: Topky/Peter Korček



Pre chýbajúce hlasy poslancov SaS, troch poslancov z OKS a troch z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nebol 11. októbra 2011 schválený dočasný euroval, a tým padla vláda SR, pretože neúspešné hlasovanie bolo spojené s hlasovaním o dôvere vláde SR. Premiérka Iveta Radičová vyzvala Richarda Sulíka na odstúpenie z funkcie predsedu NR SR. Sulík vo funkcii predsedu Národnej rady SR skončil. V tajnej voľbe ho 115 hlasmi na návrh SDKÚ-DS, KDH a Most -Híd odvolali poslanci. Novým predsedom Národnej rady SR sa stal Pavol Hrušovský (KDH).

Aj po rokoch Sulík hovorí, že nerozumie, prečo Radičová spojila hlasovanie o dôvere vlády s nijako nesúvisiacim hlasovaním o navýšení eurovalu. „Ten spor naďalej pretrváva a je na občanoch, čase a histórii, aby dokázali posúdiť rozhodnutia z daného obdobia. Ale platí, že hĺbka sporu bola natoľko vážna, že nebolo možné pokračovať v spoločnej ceste vládnutia," uviedla zas Radičová v roku 2018 pre TASR.

Zdroj: SITA



Richard Sulík bol potom jednotkou na kandidátke SaS v predčasných voľbách do NR SR 10. marca 2012. Stal sa poslancom parlamentu a členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a Výboru NR SR pre zdravotníctvo.



V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 2014 získala SaS 6,66 percenta hlasov od voličov, vďaka čomu strana získala jeden poslanecký mandát. Europoslancom sa stal líder strany Richard Sulík, ktorý zostal jej predsedom aj po zvolení do EP.



V parlamentných voľbách 5. marca 2016 druhá v poradí skončila strana SaS, získala 12,10 percenta hlasov voličov a 21 kresiel v NR SR. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini svojím rozhodnutím zo dňa 14. marca 2016 zobral na vedomie písomné rozhodnutie poslanca Richarda Sulíka o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca NR SR. Mandát zanikol dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca parlamentu. Zostal pôsobiť naďalej v EP.

Zdroj: Vladimír Anjel



Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa na mimoriadnom kongrese strany 11. júna 2016 vzdal svojej funkcie. Rezignáciu oznámil 16. mája toho roku na tlačovej konferencii v Bratislave. Delegáti mimoriadneho kongresu SaS 11. júna 2016 však rozhodli, že najsilnejšiu opozičnú stranu SaS povedie aj ďalšie štyri roky Richard Sulík. V tajnej voľbe získal 111 hlasov od 113 prítomných delegátov.

Aktuálne je strana SAS opäť súčasťou slovenskej vlády. Vzťahy v koalícii sú však napäté, občania s nevôľou sledujú facebookové, ale aj mediálne prestrelky medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Vzájomne sa vyzývajú na odstúpenie, Matovič dokonca nazval Sulíka idiotom. Pred pár dňami sa za toto použité slovo ospravedlnil, no kritizovať ho neprestal.