Legendárna Diridonda: Fíha, svadba v 63 rokoch!

Helena Vrtichová sa narodila 1. decembra 1952. Vyštudovala pedagogickú školu, učila sa hre na klavír, neskôr aj na gitaru. Spievať začala v Modre s amatérskou skupinou.

Ako mladá, talentovaná speváčka sa prihlásila do súťaže talentov Zlatá ruža v Detve, ktorú vyhrala. Na celoštátnom festivale Mladá pieseň v Jihlave v roku 1970 skončila na druhom mieste. Prijala pozvanie do Prahy, kde spolupracovala s kapelami a orchestrami, nahrala množstvo pesničiek a tiež vznikol jej prvý veľký hit „Pražská holka“.

Vrtichová absolvovala koncertné turné v zahraničí a po návrate na Slovensko sa zúčastnila Bratislavskej lýry. Účinkovala v rozhlasových aj televíznych programoch. Medzi jej najúspešnejšie pesničky patrí Diridonda.

Zo zdravotných dôvodov prestala na krátky čas spievať a začala pracovať ako poštová doručovateľka. Neskôr pokračovala v turné po Slovensku s vlastným koncertným programom „Diridonda“, aj s hosťami ako R. Kazík, O. Weiter a ďalší. Nasledovali pozvania do TV relácií Repete, Senzi Senzus, Drišľakoviny, Kaviareň Slávia, Dni pošty, Spievanie na úväzok, Manželstvo po päťdesiatke, detská relácia Kakao. Vo všetkých programoch bola vždy predstavovaná ako spievajúca poštárka z Nového Mesta nad Váhom.

Podieľala sa na príprave speváckych súťaží Novostar 1 a Novostar 2, spolupracovala s ľudovou hudbou Borovienka. Účinkuje v Malom komornom orchestri pri MsKS a v komornom orchestri Slovenských učiteľov. Zúčastňuje sa nadačných vystúpení pre osoby so zdravotným postihnutím.

Tento rok na jar oslávila 4. výročie svadby so svojím dlhoročným partnerom Mirom. K tomuto kroku sa odhodlali po vyše štvrť storočí spoločného života. „Považovali sme to za zbytočné, pretože kedysi dávno sme boli už obaja raz zadaní. Ale prišlo obdobie chrípok, boli sme chorí a hrozilo, že by sme mohli aj zomrieť. Tak sme to poňali ako MTZ,“ prezradila speváčka minulý rok pre Nový čas. „MTZ, teda materiálno-technické zabezpečenie na starobu. V dnešnej situácii, keby človek zostal sám, tak z jedného dôchodku by nevyžil. Tak prečo to druhému neuľahčiť? Neberú sa predsa len mladí, ale aj starí a skúsení,“ dodala energická dôchodkyňa.