Kedysi popová princezná a dnes: Bez otcovho dovolenia nesmie ani vyjsť z domu!

Britney Spears sa narodila 2. decembra 1981. Ku kariére popovej hviezdy smerovala už od detstva, venovala sa spevu, gymnastike aj tancu.

Zdroj: Instagram

Po niekoľkých vystúpeniach na pódiách aj v televíznych šou podpísala svoju prvú zmluvu ako 15-ročná. Jej albumy Baby one more time a Oops!... I did it again sa stretli s veľkým úspechom a patrili k najpredávanejším nosičom. Britney sa stala najpredávanejším tínedžerom všetkých čias.

Zdroj: TASR

Z nevinne pôsobiacej Britney sa rýchlo stala provokatívnejšia speváčka, ale stále s veľmi úspešnými albumami aj samotnými singlami. Popritom sa snažila presadiť aj ako producentka, herečka a vydala aj nejaké knihy o svojej osobe. Pôsobila tiež ako porotkyňa v hudobnej šou.

Blondínka ma za sebou dve manželstvá. To prvé - s kamarátom z detstva - trvalo len 55 hodín. V roku 2004 povedala svoje áno tanečníkovi Kevinovi Federlinovi, s ktorý má dvoch synov. Rodinná idylka sa však v tomto prípade nekonala. Britney začala mať problém s alkoholom, objavili sa psychické problémy, pokúsila sa o samovraždu a dokonca si oholila hlavu.

Zdroj: youtube.com a profimedia.sk

Po tomto incidente z roku 2007 skončila Britney v liečebni. Neskôr síce opäť absolvovala niekoľko koncertov a tvorila nové piesne, no v roku 2008 skončila dvakrát na psychiatrii a napokon bola zbavená svojprávnosti. Jej poručníkom sa stal otec Jamie.

Tento rok bývalá popová princezná oznámila, že chce dosiahnuť zmenu. Dokonca vzniklo hnutie Free Britney. Súd však jej žiadosť o vrátenie svojprávnosti zamietol. Poručník má teraz kontrolu nad speváčkou aj v takých banálnych rozhodnutiach, akým je opustenie domu či pridávanie príspevkov na sociálne siete.