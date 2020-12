Kedysi filmová sexica a dnes... Na herečke sa podpísal vek aj zákroky!

Daryl Hannah sa narodila 3. decembra 1960. Odmalička sa zaujímala o herectvo. Na vysokej škole študovala okrem toho aj balet.

Prvýkrát sa objavila pred kamerami v horore Zúrivosť. V 80. rokoch potom natočila filmy ako Blade Runner, Žblnk, Pápež z Greenwich Village, Wall Street, Roxana, Dom veselých duchov, Oceľové magnólie...

Zdroj: MGM

V 90. rokoch to boli filmy ako Neviditeľný na úteku, Daj si pohov, kamoš!, či Návrat Addamsovcov. Neskôr to boli filmy Nezabudnuteľná cesta, Northfork, Silvercity či Kill Bill.

A tiež viacero filmov, ktoré majú na filmovom serveri veľmi nízke hodnotenia. Okrem toho sa Daryl objavila v niekoľkých seriáloch v epizódnych postavách, väčšiu úlohu mala v projekte Ôsmy zmysel.

Zdroj: Miramax Film

Práve pri propagácii posledného seriálu v roku 2015 mnohí krútili hlavou, čo to so sebou daryl, preboha, porobila. Evidentne podstúpila nejaké vylepšenia a nebol to práve najšťastnejší krok. Výsledkom plastických operácii a zákrokov je umelá tvár bez štipky prirodzenej krásy, ktorá bola pre Daryl kedysi povestnou.

Zdroj: Netflix

Zdroj: SITA

Ako sa herečka časom menila, si môžete pozrieť aj v GALÉRII vyššie.