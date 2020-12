Dara Rolins pred plastikami: Fúha, pozrite na tie FOTO!

PRAHA - Speváčka Dara Rolins netají, že podstúpila nejaké zákroky. Naposledy to bola operácia nosa, s ktorým mala dlhodobo problém. Tajiť by to ani nemalo zmysel, veď sama občas pridáva na sociálne siete zábery z minulosti.

Dara Rolins sa narodila 7. decembra 1972 v Bratislave ako Darina Gambošová. Neskôr si rodina priezvisko zmenila. „Faktom je, že môj dedko sa volal Rolinec, ale prišiel o oboch rodičov a bol sirota. Osvojila si ho rodina Gambošovcov, preto mal ich meno a preto som sa narodila ako Gambošová,” povedala kedysi speváčka pre Aha! O návrate k priezvisku Rolinec rozhodol jej otec.

So spevom začala v detských speváckych zboroch, na ľudovej škole umenia vyštudovala hru na klavír. Na konci 70. rokov začala spoluprácu so skupinou Panoráma, v polovici 80.tych rokov potom účinkovala so skupinami Pop-kodex a YPS.

Zdroj: Archív D.R./Facebook



Od roku 1985 vystupovala s orchestrom Ladislava Štaidla v programoch Karla Gotta. Bola najznámejšou detskou interpretkou v Československu. Hitmi sa stali jej pesničky Anjelik môj, Ak náhodou, Arabela, Bez veľkej slávy, Čo o mne vieš, Moje druhé ja a hlavne duet s Karlom Gottom Zvonky štěstí.



V roku 1983 vyšla v slovenskom Opuse prvá LP platňa Keby som bola princezná Arabela, v roku 1985 potom v Supraphone LP Darinka.

Zdroj: Archív D.R./Facebook

V roku 1988 sa so sestrou Janou presťahovala do Prahy. 18. marca 2000 pod novým menom Dara Rolins premiérovala nový program.



Bola porotkyňou v tretej sérii Slovensko hľadá Superstar aj členkou poroty v premiérovej Českej a Slovenskej Superstar. Neskôr účinkovala v rovnakej úlohe aj v slovenskej verzii šou The Voice.

Ako vidno pri porovnaní starších snímok vyššie v článku a tých novších, Dara prešla nielen prirodzenou premenou od dievčatka cez mladú ženu k zrelej speváčke. Svoje vylepšenia však netajila. Dlhšie boli napríklad známe jej problémy s nosom.

Ten si dala opraviť tento rok. Po predchádzajúcich úpravách mala problém s dýchaním, a tak išlo nielen o kozmetickú, ale zároveň aj zdravotnú korekciu.