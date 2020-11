Ikonický Mr. Miyagi z Karate Kid: Snažil som sa, nezvládam to... Som závislák!

LOS ANGELES - Dnes je to 15 rokov, čo tento svet opustil herec Pat Morita, pôvodným menom Noriyuki Morita. Divákom utkvel v pamäti najmä ako Mr. Miyagi zo série Karate Kid. V súkromí však bojoval s ešte väčším nepriateľom - alkoholom.

Noriyuki "Pat" Morita sa narodil 28. júna 1932 v Kalifornii, jeho rodičmi boli japonskí imigranti. Po druhej svetovej vojne mala jeho rodina reštauráciu, ktorú Noriyuki po otcovej smrti ešte niekoľko rokov prevádzkoval so svojou mamou. Neskôr začal pôsobiť ako dátový špecialista.

Keď však začal trpieť syndrómom chronického stresu z práce, rozhodol sa obrátiť úplne iným smerom a vybral si šoubiznis. Začínal ako stand-up komik, neskôr sa dostal pred kamery. Zahral si v niekoľkých filmoch a objavil sa aj v seriáli M*A*S*H.

Zdroj: 20th Century Fox

V zahraničí sa stal známejším vďaka sitkomu Happy Days a potom prišla prelomová úloha – Mr. Miyagi v sérii Karate Kid. V prvých častiach učil Ralpha Macchia a v poslednej Hilary Swank.

Morita sa umeniu karate nikdy nevenoval, iba sa naučil to, čo potreboval pre filmy. Pôvodne ho producent ani nechcel obsadiť, predstavoval si dramatického herca, nie komedianta, nakoniec ale Jerryho Weintrauba presvedčil a úlohu dostal. Bol za ňu nakoniec nominovaný aj na Oscara ako herec vo vedľajšej úlohe a tiež získal nomináciu na Zlatý glóbus.

Zdroj: Columbia Pictures

Vynikol aj vo filme Amos, za ktorú získal ďalšiu nomináciu na Zlatý glóbus a tiež na cenu Primetime Emmy.

Morita zomrel 24. novembra 2005 ako 73-ročný. Za jeho smrťou boli prirodzené príčiny, no isté zdravotné problémy si spôsobil závislosťou od alkoholu. V októbri 2005 mu zlyhali obličky.

Veľakrát sa snažil od alkoholizmu oslobodiť, no bol neúspešný. „Snažil som sa, nezvládam to, som závislák,” citovala jeho slová v jenom rozhovore Moritova žena. Pres smrťou jej údajne povedal, že už nechce bojovať a mala by mu dovoliť odísť.