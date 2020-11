Najdrahší slovenský futbalista: Dieťa má so známou speváčkou, ale pôrod nestihol!

Stanislav Lobotka je odchovancom klubu AS Trenčín. Už počas pôsobenia v tomto slovenskom klube hosťoval v Ajaxe Amsterdam. Neskôr pôsobil v dánskom FC Nordsjælland, odkiaľ prešiel do španielskej Celty Vigo približne za 5 miliónov eur.

Pred koncom roka 2019 však o slovenského futbalistu prejavil záujem klub SSC Neapol. A rokovania napokon skončili dohodou. V prvej polovici januára už bolo jasné, že z Lobotku bude hráč talianskeho klubu. "Prestupujem do lepšieho a kvalitnejšieho klubu, ktorý má iné ciele, zázemie, hrá iný futbal a z tohto pohľadu, je to pre mňa krok vpred. Pocity sú výborné, prichádzam do klubu s iným zázemím a najmä fanúšikmi. Ľudia tu futbal vnímajú ako náboženstvo, čo je úplne niečo iné ako v Španielsku. Navyše Neapol účinkuje každý rok v európskej súťaži a z tohto pohľadu to vnímam ako veľký posun v kariére," povedal Lobotka v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.

Podľa medializovaných informácií išlo o najdrahší prestup v slovenskej histórii. Hovorilo sa o sume 27 miliónov, pričom Lobotka vraj podpísal zmluvu na štyri a pol roka s gážou 1,8 milióna eur ročne.

Zdroj: FB SSC Napoli

Udalosti v jeho profesijnom živote ale nešli úplne dokopy s jeho súkromím. V čase prestupu totiž Lobotka očakával svoje prvé dieťa so speváčkou Danielou Nízlovou z dua Twiins. Tá pôvodne mala rodiť v Španielsku, keď sa však črtali kontúry prestupu, radšej odcestovala na Slovensko.

„Rozhodla som sa prísť kvôli tomu, že keby náhodou vyšiel prestup do Neapola, tak by som zostala sama s malou zaseknutá v Španielsku minimálne 3 mesiace, takže sme narýchlo zvolili pôrod na Slovensku,” objasnila v tom čase pre Topky situáciu Daniela.

Malá Linda sa narodila 13. januára, šťastný otecko ju videl až koncom mesiaca a po jedinom dni sa musel vrátiť k svojim klubovým povinnostiam.