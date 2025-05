Slávnostná PREMIÉRA Karate Kida: Hlavná hviezda po 41 rokoch... Aha, ako dnes vyzerá!

Ralph Macchio mal v prvom Karate Kidovi 22 rokov. (Zdroj: Columbia Pictures Corporation)

NEW YORK - V utorok mal v New Yorku slávnostnú premiéru šiesty film zo série The Karate Kid - Karate Kid: Legends. Do novinky sa po dlhých rokoch vracia aj hviezda úplne prvého filmu, Ralph Macchio (63). V čase natáčania mal krátko po 20-ke. Uplynulo 41 rokov a... Aha, takto dnes herec vyzerá!

Po dlhých 15 rokoch sa do kín vracia legendárny Karate Kid. Tvorcovia predstavili 6. film z rovnomennej série s podtitulom Legendy. A tak, ako napovedá samotný názov, pred kamerami sa objavil nielen Jackie Chan, ktorý sa v poslednom filme objavil ako údržbár a učiteľ bojového umenia pán Han, ale aj úplne prvá hviezda série - Ralph Macchio.

Premiéra Karate Kid: Legends - Jackie Chan (Zdroj: SITA)

V utorok sa v New Yorku konala slávnostná premiéra, na ktorej nechýbali ani spomínaní páni. Jackie Chan prišiel v čiernom kimone, no a Ralph v slušivom modrom obleku, so sakom na dvojradové zapínanie. No a práve filmový Danny La Russo pútal na červenom koberci najviac pozornosti. V čase natáčania prvého filmu mal 22 rokov, písal sa rok 1984. Aktuálne má už 63 rokov... No pri pohľade naňho by to tipoval len málokto. Aha, ako vyzerá!

Premiéra Karate Kid: Legends - Ralph Macchio (Zdroj: SITA)

Premiéra Karate Kid: Legends - Ralph Macchio (Zdroj: SITA)