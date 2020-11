Rozvod, o 10 dní ďalšia svadba a potom SMRŤ: Slovenský spevák zomrel ako 35-ročný!

Karol Duchoň sa narodil 21. apríla 1950 v Galante. V hudbe bol samoukom a tak ako väčšina jeho spolužiakov, aj on začínal v amatérskych skupinách na strednej škole. Bolo to v tom období, keď chodil na strojnícku priemyslovku do Partizánskeho. V roku 1968 ho spolužiaci prihlásili na súťaž amatérskych spevákov v Zlatých Moravciach. Karol ju vyhral a vzápätí dostal ponuku účinkovať v orchestri Jaroslava Mikulu na zahraničnom angažmán. Bez vedomia rodičov prerušil štúdium a takto sa začala jeho profesionálna spevácka dráha. V roku 1969 už účinkoval s Evou Mázikovou v skupine Vlada Hronca.

Zdroj: TASR



Na jar roku 1970 vyhral ďalšiu spevácku súťaž Oravské synkopy. Ešte v júni 1970 súťažil prvýkrát aj na Bratislavskej lýre s piesňou Kto má ťa rád autorov Pavla Zelenaya a Milana Lasicu. Striebornú lýru získal v roku 1973 za duet Chvála humoru, ktorý spieval s Evou Kostolányiovou. Rok nato, v júni 1974, získal zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá. Po roku vystúpil na medzinárodnom piesňovom festivale v Tokiu, tam spieval pieseň Čardáš dvoch sŕdc.

V roku 1975 vyšiel prvý Duchoňov album, dostal názov podľa úspešnej skladby Čardáš dvoch sŕdc, Karol ho nahral s orchestrom Gustáva Broma. Ešte na konci roka 1975 nahral platňu aj s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá vyšla pod názvom Karol Duchoň. V roku 1976 dostal pozvanie do Nemecka a tam nahral pre nemeckú pobočku americkej spoločnosti RCA Victor album, ktorý vyšiel pod názvom Karol. Slovenský Tom Jones, tak označila Karola Duchoňa nemecká kritika, keď mu v NSR vyšiel tento album.

Zdroj: youtube.com



V roku 1974 si založil vlastnú sprievodnú skupinu Prognóza. Od roku 1977 účinkoval so skupinou Ľuba Beláka, od roku 1980 potom spieval s V.V. systémom Vlada Valoviča, od roku 1982 ho sprevádzala skupina Za-ja-ce. Jeho repertoár tvorili piesne domácich autorov aj prevzaté skladby.



Prvá polovica 80. rokov priniesla Karolovi úspech v kariére, no rovnako aj rozvod s prvou manželkou Elenou. No 10 dní po rozvode sa spevák ženil opäť. A to s Alenou Čermákovou, ktorá pracovala v Slovenskom rozhlase. Hoci mala dvojica veľké plány, zhruba osem mesiacov po svadbe im ich zmarila spevákova smrť.

5. novembra 1985 podľahol cirhóze pečene. Pod jeho zlý zdravotný stav sa podpísala silná žltačka, ktorú v detstve prekonal, bujarý spôsob života i konzumácia alkoholu.

Zdroj: youtube.com

V edícii Opus 100 vyšli v roku 2010 dva jeho albumy z rokov 1974 a 1980. Najväčšie Duchoňove hity ponúka výberovka 20 NAJ, okrem úspešných lýroviek sú na nej známe songy S úsmevom, Dievča Z Budmeríc, Mám ľudí rád, Spýtať sa môžem, Cítim, Tancujem s tebou rád, Batoh s páperím, Primášovo srdce, Elena, Rodný môj kraj či V slovenských dolinách. Mnohé z nich sa hrajú dodnes.

V apríli 2020 by Duchoň oslávil životné jubileum - 70 rokov. Pri tejto príležitosti vyšiel CD komplet, na ktorom sa nachádza presne 70 piesní z repertoáru tohto umelca. Hudobná show Posledný bohém – Karol Duchoň ´70, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v apríli, sa presúva na 13. 3. 2021. Vstupenky sú v ponuke na stránke predpredaj.sk.