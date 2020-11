Milióny za smrť herca Třísku: Nehoda alebo samovražda?

PRAHA - Herec Jan Tříska zomrel v roku 2017 po páde do Vltavy. Okolo jeho smrti bolo veľa otáznikov, spočiatku sa nevedelo, či šlo o nešťastnú nehodu alebo sa rozhodol dobrovoľne odísť z tohto sveta. Poisťovňa nakoniec za jeho smrť odškodnila filmovú spoločnosť miliónmi korún.

Jan Tříska sa narodil 4. novembra 1936 v Prahe, v rodnom meste vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) a ihneď sa stal najmladším členom činohry pražského Národného divadla. Z Národného divadla odišiel do pražského Divadla za branou a po jeho zrušení sa stal členom Městských divadel pražských.

Okrem divadelných sa mu naskytli aj pekné filmové príležitosti, hral napríklad vo filmoch Starci na chmelu (1964), Radúz a Mahulena (1970), Na samotě u lesa (1976) alebo v seriáli F.L. Věk (1971). Vďaka talentu a mimoriadnej usilovnosti sa po niekoľkých rokoch presadil ako herec aj po emigrácii v USA. V malej úlohe účinkoval napríklad vo filme režiséra Miloša Formana Ragtime (1981) alebo Lid versus Larry Flynt (The People vs. Larry Flynt, 1996).

Zdroj: CT

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nakrúcal aj v Českej republike a na Slovensku. Mimoriadnemu úspechu sa teší jeho postava učiteľa v českom filme Obecní škola (1991), Igor Hnízdo sa stal pojmom. Film si vyslúžil nomináciu na Oscara za najlepší cudzojazyčný film, v roku 2003 získal podobnú nomináciu česko-slovenský koprodukčný film Želary, v ktorom Jan Tříska stvárnil drsného sedliaka.

V lete 2002 sa Jan Tříska predstavil v tragédii Kráľ Lear v rámci Letných shakespearovských slávností, v jednej zo scén dokonca v Adamovom rúchu. Za túto úlohu mu udelili v roku 2003 Cenu Alfréda Radoka za najlepší mužský herecký výkon.



V pozoruhodnom česko-slovenskom filozofickom horore Jana Švankmajera Šílení (2005) o tenkej hranici medzi bláznovstvom a normálnosťou sa Janovi Třískovi ušla postava markíza de Sade a na Slovensku za ňu získal ocenenie Slnko v sieti. V roku 2008 stvárnil hlavnú úlohu v hre svojho priateľa, bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla Odcházení. V roku 2011 účinkoval v českom trileri Hranaři. V roku 2014 si zahral v českom televíznom filme zo súčasnosti Piknik.

Zdroj: falcon



V marci 2015 mal v USA dopravnú nehodu, z ktorej síce vyviazol bez vážnejších zranení, ale bol nútený zrušiť chystané divadelné vystúpenia v Prahe.

Koncom septembra 2017 herec, ktorý sa pripravoval na natáčanie nového filmu Na střeše, za zvláštnych okolností spadol z Karlovho mosta do rieky Vltava, kde o život bojoval dlhé dve minúty. V kritickom stave ho previezli do nemocnice na ARO. V deň, kedy mala padnúť prvá klapka nového filmu, však umelec zomrel.

Policajti dlho vyšetrovali, čo sa na Karlovom moste v osudný moment vlastne stalo. Pracovala sa s verziou o samovražde aj nehode. Nakoniec v roku 2019 český portál ahaonline.cz prišiel s informáciou, že za tragickú smrť Třísku poisťovňa vyplatila viac ako tri a pol milióna českých korún. Peniaze dostala produkčná spoločnosť, ktorá vyrábala film, v ktorom mal Tříska stvárniť hlavnú úlohu. „Potvrdzujem, že škoda, ktorú uplatnila produkcia snímky Na střeše, bola uznaná v plnej výške a bola vyplatená,“ povedal denníku Aha! Tomáš Pak z firmy, ktorá snímku poisťovala.

„V Česku nie je zvykom poisťovať herca. Pri snímke Na střeše sa to ale veľmi vyplatilo. Bez toho by film vznikol len ťažko,“ pokračoval Pak s tým, že čiastka za Třísku bola vraj vôbec najvyššia, akú kedy poisťovňa vyplatila českej produkcii. Herec, ktorý mal v novinke stvárniť hlavnú úlohu, bol vraj poistený na úraz a vzhľadom na jeho vek aj na smrť. „Keby sa však v závere policajného protokolu písalo, že išlo o samovraždu alebo o nezodpovedné správanie a tým pádom o porušenie zmluvy, bol by s plnením poistného problém,“ dodal Pak.