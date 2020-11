30 rokov po spustení seriálu Roseanne: Taká kontroverzná, že... Radšej ju zrušili!

LOS ANGELES - Kto by to bol povedal! Herečka a komička Roseanne Barr sa preslávila rodinným seriálom Roseanne. Neskôr už ale zaujala skôr kontroverznými činmi. A keď sitkom v roku 2018 obnovili, napriek vysokej sledovanosti ho pre správanie hlavnej hrdinky rýchlo zrušili.

Roseanne Barr sa narodila 3. novembra 1952 rodičom, ktorých predkovia pochádzali z Ruska a Európy. Starý otec z otcovej strany si priezvisko Borisofsky zmenil na Barr.

Ako 16-ročnú ju zrazilo auto a poškodenie mozgu zapríčinilo, že putovala do ústavu, kde strávila osem mesiacov. Počas hospitalizácie mala dieťa, ktoré dala na adopciu. O dva roky neskôr sa odsťahovala od rodičov s tým, že ide len na návštevu ku kamarátke, a už sa nikdy nevrátila.

S vystupovaním začala v 80. rokoch v kluboch, neskôr sa dostala do televíznych šou. V roku 1987 už mala na HBO vlastný program s názvom The Roseanne Barr Show, ktorý získal cenu pre najvtipnejšie ženské televízne vystúpenie.

Zdroj: Paramount Television

Roseanne dostala ponuku hrať Peg Bundy v seriáli Ženatý so záväzkami, no odmietla. Nakoniec sa v roku 1988 dopracovala k vlastnému sitkomu nazvanému Roseanne. V titulkoch bol za tvorcu označený scenárista Mark Williams a herečka oponovala štúdiu, že myšlienka seriálu sa točí okolo nej, jej vlastného života a detí. Nakoniec konflikt viedol k tomu, že bol Williams prepustený.

Roseanne potom napísala niekoľko kníh o svojom živote. Predviedla sa aj ako hlas malej Julie v Pozri, kto to hovorí 2, za čo bola nominovaná na Zlatú malinu za najhorší ženský výkon vo vedľajšej úlohe.

V roku 1996 seriál Roseanne skončil, no brunetka mala potom vlastnú šou The Roseanne Show, po zrušení vytvorila The Real Roseanne Show, no keď musela podstúpiť hysterektómiu (odstránenie maternice), zrušili sa všetky jej projekty.

Zdroj: Comedy Central

V roku 2005 sa vrátila na scénu ako stand-up komička. Účinkovala aj v rôznych rádiových a televíznych šou. V roku 2012 sa angažovala v politike ako kandidátka na prezidentku. Neskôr podporovala Donalda Trumpa.

V roku 2018 sa seriál Roseanne vrátil na televízne obrazovky. Sledovanosť bola skvelá, no pre herečkino správanie bol veľmi rýchlo zrušený. Dôvodom bol rasistický príspevok na twitteri. Komička označila bývalú a veľmi blízku Obamovu poradkyňu Valerie Jarrettovú nevhodnými výrazmi. Neskôr sa bránila, že bola pod vplyvom liekov. Spoločnosť vyrábajúca konkrétne liečivo, ktoré Roseanne spomenula, sa ohradila, že žiadny z jej liekov nemá ako vedľajší účinok rasizmus.

Zdroj: Paramount Television

Ako v tom čase informovala agentúra TASR, prezidentka spoločnosti ABC Entertainment Channing Dungeyová vyhlásila, že herečkina poznámka o Jarrettovej na Twitteri "je odporná, hnusná a nezlučiteľná s našimi hodnotami a rozhodli sme sa seriál zrušiť". Roseanne totiž napísala, že Jarrettová je plodom Moslimského bratstva a Planéty opíc.