Známy herec oľutoval manželstvo: Slávnu herečku vymenil za opatrovateľku svojich detí!

Ethan Hawke sa narodil 6. novembra 1970. Ako stredoškolák inklinoval k písaniu, ale nakoniec ho zaujalo aj herectvo. V divadle debutoval ako 13-ročný, vo filme o dva roky neskôr.

Zdroj: Paramount Pictures

Prelomovou rolou sa pre neho stala úloha vo filme Spoločnosť mŕtvych básnikov (1989), kde hral po boku Robina Williamsa a snímka získala niekoľko ocenení. „Nechcel som byť hercom a vrátil som sa do školy. Ale potom úspech (filmu) bol taký monumentálny, že som dostával ponuky na také zaujímavé filmy a mohol som ísť na také zaujímavé miesta, že sa zdalo hlúpe robiť niečo iné,” vyjadril sa kedysi Hawke.

Kritikov zaujal aj vo filmoch Bolestná realita a Pred úsvitom. Neskôr hral v snímkach ako Training Day, Obchodník so smrťou, Moby Dick, Total Recall, Sinister, Očista, Sedem statočných či Tesla.

Zdroj: Lionsgate

Vo svojej kariére bol štyrikrát nominovaný na Oscara, uplatnil sa aj ako režisér – filmový, divadelný aj dokumentárny. Tiež napísal niekoľko románov.

Jeho súkromie bolo v minulosti prepojené s prácou. V roku 1997 vyšiel film Gattaca a práve pri práci na ňom spoznal Umu Thurman. Neskôr sa vzali a mali spolu dve deti. No v roku 2003 začali žiť oddelene, rozviedli sa v roku 2005.

Zdroj: Columbia Pictures

Hovorilo sa o hercovej nevere, čo on poprel. „Zmocňuje sa ma smútok, keď ju vidím čo i len v časopise... Sú to ťažké časy a som na hony vzdialený od momentu, v ktorom sa s tým všetkým vyrovnám. Nikdy som si nemyslel, že sa náš spoločný sen rozplynie,” povedal Ethan pre časopis Woman, keď boli v rozvodovom konaní.

Neskôr ale poskytol vyjadrenia, podľa ktorých evidentne oľutoval, že sa ženil príliš mladý. „Keď ste mladý, úspech vás dokáže ohromiť. Celý svet bol mimo mňa. Chcel som, aby sa prestal tak rýchlo krútiť a myslel som si, že mi v tom pomôže manželstvo, no úplne som sa mýlil. Prišiel som na to, že mužský mozog nie je do veku 28 rokov celkom vyvinutý. Nemal som skladať manželské sľuby, ktoré by trvali dlhšie ako dva týždne,” uviedol v rozhovore pre magazín Elle s tým, že kým človek nepozná sám seba, nedokáže zdieľať život s niekým iným.

Neskôr sa druhýkrát oženil, a to so ženou, ktorá kedysi opatrovala jeho a Umine deti. S novou manželkou Ryan má tiež dve deti.