Svěrákov parťák Ladislav Smoljak: Hral vo veľkých bolestiach... Ničila ho rakovina!

PRAHA - Na dnešný deň pripadlo smutné výročie smrti Ladislava Smoljaka, ktorý skonal pred 10 rokmi. Umelec hral na javisku až do poslednej chvíle, no trpel veľkými bolesťami a bolo na ňom vidieť, že bojuje s vážnou chorobou.

Ladislav Smoljak sa narodil 9. decembra 1931 v Prahe. Po maturite sa pokúšal dostať na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe, chcel študovať réžiu, no neúspešne. Úspešnejší bol jeho pokus na Vysokej škole pedagogickej, ktorú v roku 1957 ukončil s titulom promovaný pedagóg v odbore matematika-fyzika.

Od roku 1957 až do roku 1958 pôsobil ako asistent na Fakulte technickej a jadrovej fyziky Univerzity Karlovej v Prahe. Nasledujúce roky strávil pred školskými lavicami na strednej a večernej škole v českom meste Brandýs nad Labem. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia istý čas pracoval ako externý recenzent televíznej tvorby v časopise Kultura a Kulturní svět, ako redaktor kultúrnej rubriky v časopise Mladý svět či ako redaktor nakladateľstva Mladá fronta. V roku 1962 prišiel s nápadom usporiadať československú anketu Zlatý slávik.

V rokoch 1975 – 1990 bol scenáristom a režisérom Filmového studia Barrandov. Od roku 1990 bol umelcom na voľnej nohe.

Zdroj: FS Barrandov

K dramatickému umeniu sa dostal ako spoluzakladateľ Divadla Járy Cimrmana. V roku 1967 spolu so Z. Svěrákom vymysleli najväčšieho neexistujúceho českého hrdinu, ktorý žne u publika úspech dodnes. Pre divadlo, v ktorom hrali len muži, spolu so Svěrákom napísali 15 svojráznych divadelných hier. V tomto divadle vznikla aj osobitná forma predstavenia, v prvej časti to bol vždy odborný seminár na témy blízke Cimrmanovi, v druhej časti samotná hra z pozostalosti majstra Járu Cimrmana.

So Svěrákom sa spolu podieľali (autorsky aj herecky) na celom rade úspešných celovečerných filmov: Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero!, Na samotě u lesa (oba 1976), Kulový blesk (1978, aj réžia), Trhák (1980), Jára Cimrman ležící, spící (1983, aj réžia), Rozpuštěný a vypuštěný (1984, aj réžia), Nejistá sezóna (1987, aj réžia) a mnohé ďalšie.

Ako herec sa prvýkrát pred kamerou objavil Ladislav Smoljak v roku 1968 vo filme Zločin v šantánu, nasledovali potom filmy Pane vy jste vdova (1970), Homolka a tobolka (1972) a ďalšie. Jeho poslednou filmovou úlohou bola epizódna rola dôchodcu v komedii Vratné lahve (2007) autorskej dvojice Jan a Zdeněk Svěrákovci.

Zdroj: FS Barrandov

Popri Divadle Járy Cimrmana účinkoval aj v divadle Studio Láďa Ladislava Smoljaka (pôvodne Studio Jára). V Divadle Na tahu v Prahe si zahral Macheatha v Žobráckej opere a pre Divadlo Na zábradlí napísal a režíroval hru Malý říjen.

V divadle pôsobil prakticky až do svojej smrti. Na javisku stál poslednýkrát 27. mája 2010 v hre České nebe: Cimrmanův dramatický kšaft. „Jeho doktor nám hovoril, že ak môžeme, aby sme ho do poslednej chvíle nechali hrať. Keby sedel doma v kresle, uhynul by,” povedal Svěrák v dokumente Tajemství Ladislava Smoljaka.

Umelec však už bol naozaj slabý, rakovina sa na ňom výrazne podpísala. „My sme sa báli toho, či sa diváci budú smiať na jeho vystúpeniach, keď bol pochudnutý a vyzeral veľmi choro,” prezradil Svěrák.

Ladislav Smoljak zomrel 6. júna 2010 v nemocnici v Kladne. Pochovaný je na pražskom cintoríne v Olšanoch.