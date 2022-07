Aj dcéra slovenských hercov je už známa a... Aha, s kým to teraz dala dokopy!

Hovorí sa, že talent má každý z nás, len ho musíme v sebe nájsť. No ak máte rodičov umelcov, príliš dlho nemusíte objavovať a stačí ho len zveľaďovať a pracovať s ním, pretože tam určite niekde je. Svoje umelecké nadanie odhalila aj Martina Kapráliková, dcéra slovenských dabingových a divadelných hercov, Martina Kaprálika (46) a Michaely Kaprálikovej (43).

Len včera mal premiéru jej nový videoklip s názvom “Tam kde sa rodí mier“ a po jej boku si zaspieval aj známy muzikálový herec Dárius Koči. Pieseň zložila samotná Martina, ktorá si nedávno zahrala aj v markizáckom seriáli Oteckovia a rovnako sa venuje aj dabingu ako jej rodičia.

Mladá speváčka nám prezradila, ako pieseň vznikala. „Celé to začalo tým, že sa mi v hlave zrodila myšlienka s textom: Chceme stáť na prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí mier,“ povedala Martinka pre Topky. Sk.

A tak si sadla za klavír a začala tvoriť. No nie všetko bolo až tak jednoduché, keďže v tom čase bola práve chorá. „Nemala som hlas, bolo to celkom komické, keď som si na mobil potom musela tým zachrípnutým hlasom nahrať to, čo som zložila, aby som to nezabudla,“ prezradila nám speváčka.

Od prvej chvíle však vedela, že na duete chce spolupracovať práve s Dáriusom Kočim. „Poznáme sa už dlho z dabingu a divadla. Veľmi sa mi páči jeho hlas, preto som oslovila práve jeho,“ poznamenala Martina.

Zdalo sa, že všetko bude prebiehať hladko a natáčanie videoklipu pôjde ako po masle, no ako nám speváčka a herečka napísala, nezaobišlo sa to bez komplikácii, keďže jej speváckemu partnerovi sa pokazilo auto. No nakoniec všetko dobre dopadlo a videoklip s názvom “Tam kde sa rodí mier“ uzrel svetlo sveta a vy si ho môžete pozrieť tu»