73-ročný Kaprálik drzo zízal Sklovskej na prsia: Dušan, že sa nehanbíte!

Herec Dušan Kaprálik uzatvára takmer 50-ročné pôsobenie v bratislavskom Divadle Nová scéna, kde stvárnil množstvo dramatických, tragikomických aj komediálnych postáv v činoherných i muzikálových predstaveniach. „Zdravie je pre človeka priorita a musí vedieť, kedy je to akútne. Hovorí sa mi o tom ťažko, ale je to tak,” komentoval svoje rozhodnutie Kaprálik. „Neopúšťam divadlo, budem chodiť, budem sledovať, budem pomáhať, ale už nemôžem byť závislý na dennom fermane, už si musím dopriať luxus rozhodovať sa sám, do čoho pôjdem a do čoho nie,” dodal herec, ktorý vo februári oslávil 73 rokov.

Ako v súvislosti s tým generálna riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová prezradila, diváci budú môcť Kaprálika aj naďalej vídať v muzikáli Mamma Mia!, činohre Rozum a cit a rozprávke Kozliatka a vlk. „Z nášho divadla odchádza zamestnanec, nie však ´pán´ herec, a preto sa tešíme na inscenácie, v ktorých svoje roly dohrá ako hosť nášho divadla,” uviedla.

Zábery z predstavenia Mamma Mia!, v ktorom Dušan Kaprálik stvárňuje farára. Zdroj: Nová scéna/ Dalibor Krupka

Muzikál Mamma Mia!, v ktorom Kaprálik účinkuje, si mohli diváci vychutnať aj v uplynulú sobotu. Fotkou zo zákulisia sa na sociálnej sieti Instagram pochválila speváčka Sisa Lelkes Sklovská. Pózuje na nej práve s Kaprálikom, ktorý stvárňuje farára. Pán herec nezaprel zmysel pre humor a tváril sa, že Sise drzo zíza do výstrihu. Vydarená fotka, čo poviete?!