Rozboril sa tajne oženil s doktorkou, ale predtým... Dvakrát bol ženatý s touto ženou!

Viliam Rozboril sa narodil 13. februára 1967. Vyštudoval herectvo a pôsobil v divadle. Neskôr však zamieril na konkurz do novej televízie Markíza a bol úspešný. Hoci pôvodne mieril do Televíznych novín, bola mu odporučená iná cesta.

Diváci si ho môžu pamätať z relácii ako Teleráno, kde tvoril dvojicu s Kvetou Horváthovou, Cestoviny, Bonzáčik, Smiechoty, Vilomeniny, Mojsejovci, Nevesta pre milionára, Bailando, Modré z neba.

Zdroj: Facebook V.Ř.

V roku 2013 ale televízia Markíza reláciu Modré z neba ukončila a Rozboril čoskoro našiel útočisko v Jojke, kde má v princípe rovnakú reláciu, ale už pod názvom V siedmom nebi. Na tejto stanici moderoval aj šou Tanec snov.

Do relácie v Siedmom nebi občas zapája aj svoju manželku, lekárku Alexandru Novotnú. S tou sa v tichosti oženil v júni 2017. Predtým mal vzťah so Zuzanou Ťapákovou a kedysi dávno aj so Silviou Kucherenko, vtedy Horváthovou.

Vilo Rozboril s manželkou Sandrou a účinkujúcimi zo svojej relácie Zdroj: Facebook

Vilo Rozboril má dcéru Katku, ktorá pochádza z jeho prvého manželstva. Ešte v divadle sa zapozeral do dcéry umeleckého šéfa Kataríny staršej o tri roky. Ich zväzok ale nevydržal a rozviedli sa. Po nejakom čase sa k sebe vrátili a opäť sa rozhodli svoj vzťah spečatiť aj oficiálne. Po moderátorových neverách však prišiel aj druhý rozvod.

Katarína Hasprová a Katarína Rozborilová Zdroj: TASR